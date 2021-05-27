البحرين: ملف العمالة ومكافحة الإتجار بالأشخاص على رأس أولوياتنا

أكدت مملكة البحرين: أنها تضع ملف العمالة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص على سلم أولوياتها وهو ما تم ترجمته في العديد من التشريعات والأنظمة والقوانين والإجراءات .



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية: أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل جمال عبد العزيز العلوي اليوم الخميس القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين السيدة مارغريت نردي.



واستعرض العلوي، خلال الاجتماع، جهود مملكة البحرين للحفاظ على سوق عمل يتمتع بالمرونة والعدالة، ويصون حقوق جميع الأطراف دون تمييز أو انتقاص، متطرقًا إلى مجموعة من المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل ومن بينها نظام حماية الأجور الذي تم بدء العمل بالمرحلة الأولى منه مطلع شهر مايو الجاري.



كما تطرق الرئيس التنفيذي إلى الإجراءات التي قامت بها الهيئة كجزء من فريق البحرين، للتصدي للآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) للحد من آثارها السلبية على سوق العمل والعمالة الوافدة، والتي أسهمت في حفظ حقوق العمال، واستيعاب أي عمليات تسريح، علاوة على حماية هذه الفئة من مخاطر التعرض للابتزاز أو الاستغلال أو منع تحولهم إلى ضحايا للاتجار بالأشخاص باستخدام شتى الأدوات الرقابية.. مؤكدا على تطلع الهيئة لمواصلة الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف مجالات عمل الهيئة وبالأخص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.



من جانبها، أعربت القائم بأعمال السفير الأمريكي في مملكة البحرين، عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التي تبذلها المملكة في الارتقاء ببيئة العمل متطلعة إلى استمرار التعاون في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها، مشيرةً إلى أن جهود المملكة محل نظر وتقدير المجتمع الدولي، مثنية في الوقت ذاته على ما قامت به البحرين خلال جائحة كورونا.