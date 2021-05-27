الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إبراهيم سالم يؤكد ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة فى مواجهة الأزمات

الدكتور إبراهيم سالم
الدكتور إبراهيم سالم

أكد الدكتور إبراهيم سالم رئيس جامعة طنطا الأسبق، ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية التى واجهت الأجيال السابقة لقيادة الجامعة طنطا، ونقلها للقيادات الجامعية الحالية، للاستفادة من هذه الخبرات فى كيفية مواجه الأزمات والكوارث المحتملة حدوثها في المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الثانية لليوم الثالث لدورة " إعداد القادة الأكاديميين "، والتى تنظمها جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

واستعرض الدكتور إبراهيم سالم خلال حديثه بالجلسة الثانية بعنوان “فنون إدارة الأزمات والمخاطر”  مجموعة من النماذج لبعض الأزمات التى واجهت جامعة طنطا في الفترات السابقة، وقدم شرحا تفصيليا لكيفية إدارة جامعة طنطا لهذه الأزمات، بالإضافة إلى شرح مفهوم الأزمات  وخصائصها، والفرق بين مصطلح الأزمات والكوارث، و تحدث عن أهم الأسباب والعوامل التى تساعد فى ظهور الأزمات، وقام بعرض مجموعة من الخطوات والمعاير العلمية الهامة التى تستخدم فى مواجة أي أزمات محتمل حدوثها فى المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن جامعة طنطا تحتوى على إدارة رئيسية متخصصة فى إدارة الأزمات والكوارث، ويتم إدارتها بأحدث النظم والمعايير المعترف بها دولياً، وتلقى دعماً واهتماماً مباشراً من قبل الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

المستقبل جامعة طنطا خطوات الأجيال رئيس جامعة طنطا رئيس الجامعة اعداد القاده التراكمية متخصص دراسات العليا والبحوث للقيادات الجامعية الازمات والكوارث الخطوات الاستفادة

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف حقيقة انتشار محاصيل زراعية مسمّمة في الأسواق

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

بعد ضربه لياسمين عبدالعزيز| خالد الصاوي: «بمثل.. مش تقوموا مراتي عليّ»

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية

منصور: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الفلسطيني وتفكيك انتمائه الوطني

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة