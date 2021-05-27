إبراهيم سالم يؤكد ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة فى مواجهة الأزمات

أكد الدكتور إبراهيم سالم رئيس جامعة طنطا الأسبق، ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية التى واجهت الأجيال السابقة لقيادة الجامعة طنطا، ونقلها للقيادات الجامعية الحالية، للاستفادة من هذه الخبرات فى كيفية مواجه الأزمات والكوارث المحتملة حدوثها في المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الثانية لليوم الثالث لدورة " إعداد القادة الأكاديميين "، والتى تنظمها جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

واستعرض الدكتور إبراهيم سالم خلال حديثه بالجلسة الثانية بعنوان “فنون إدارة الأزمات والمخاطر” مجموعة من النماذج لبعض الأزمات التى واجهت جامعة طنطا في الفترات السابقة، وقدم شرحا تفصيليا لكيفية إدارة جامعة طنطا لهذه الأزمات، بالإضافة إلى شرح مفهوم الأزمات وخصائصها، والفرق بين مصطلح الأزمات والكوارث، و تحدث عن أهم الأسباب والعوامل التى تساعد فى ظهور الأزمات، وقام بعرض مجموعة من الخطوات والمعاير العلمية الهامة التى تستخدم فى مواجة أي أزمات محتمل حدوثها فى المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن جامعة طنطا تحتوى على إدارة رئيسية متخصصة فى إدارة الأزمات والكوارث، ويتم إدارتها بأحدث النظم والمعايير المعترف بها دولياً، وتلقى دعماً واهتماماً مباشراً من قبل الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.