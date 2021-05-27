رئيس جامعة طنطا الأسبق يشارك في دورة إعداد القادة الأكاديميين

شارك الدكتور عبد الحكيم خليل رئيس جامعة طنطا الأسبق، فى فعاليات الجلسة الثالثة لليوم الثالث لدورة البرنامج التدريبى الموحد “إعداد القادة الأكاديميين”، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض الدكتور عبد الحكيم خليل خلال جلسته بعنوان " فن القيادة الجامعية " أهم جوانب القيادة الجامعية الناجحة والشروط والمواصفات والسمات الواجب توافرها لنجاح القيادة الجامعية في تحقيق أهدافها ، والأساليب الفعالة فى قيادة المؤسسات الحكومية.

ومن جانبه، قال الدكتور كمال عكاشة إن فن القيادة الجامعية من المواضيع الهامة التى يجب على جميع القيادات الجامعية معرفتها للوصول إلى قيادة المؤسسات بشكل ناجح وفعال، مضيفا أن أساليب القيادة مختلفة ومتنوعة ويمكن الدمج بينها، ولكن لابد من اتباع الطريقة والأسلوب الفعال الذى يساعد قائد المؤسسة فى تحقيق أهدافه.