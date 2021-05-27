البرهان يشيد بجهود الإدارة الأهلية في تحقيق السلام بدارفور

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالجهود الكبيرة والأدوار المتعاظمة التي ظلت تقوم بها الإدارة الأهلية في تحقيق السلام والاستقرار بولايات دارفور.



وأثنى البرهان- خلال لقائه بمكتبه وفد الإدارة الأهلية بمحلية "كأس" بولاية جنوب دارفور (غرب السودان) برئاسة هاشم موسى أبو البشر- على نجاح الإدارة في جمع الصف وتوحيد الكلمة بين كافة المكونات بالمنطقة، متعهدا بدعم المشاريع الخدمية والتنموية بالمحلية.



وقال أبو البشر، إنهم كإدارة أهلية أكدوا دعمهم وتضامنهم مع الحوار والمفاوضات الجارية الآن في مدينة جوبا بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، آملين في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يساهم في استكمال مسيرة السلام بالسودان.



ودعا الذين لم ينضموا إلى ركب السلام إلى الإسراع والانخراط في المسيرة السلمية من أجل مصلحة الشعب السوداني، مضيفا أنهم أكدوا للرئيس البرهان تجاوزهم للجهوية والعنصرية والمناطقية وأنهم سيعملون مع حكومة ولاية جنوب دارفور من أجل تأهيل المؤسسات التي طالها الخراب في الفترة الماضية.



وقد سلمت وساطة مفاوضات السلام السودانية، (من دولة جنوب السودان)، وفد الحكومة السودانية، مسودة اتفاق إطاري مقدمة من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.



وأعلن ضيو مطوك مقرر لجنة الوساطة - في تصريح صحفي اليوم الخميس: رفع جلسات التفاوض (الجارية في جوبا) بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان، إلى يوم الإثنين المقبل لدراسة ومناقشة مسودة الإتفاق الإطاري.



وقال مطوك: إن المسودة تتضمن ترجمة لإعلان المبادئ الموقع في جوبا، لافتا إلى أنه عقب التوقيع على المسودة ستضع الوساطة من دولة جنوب السودان استراتيجية جديدة بهدف الوصول إلى السلام الشامل.



وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الجولة حاسمة ليتوصل الطرفان إلى سلام شامل وعادل ومستدام.