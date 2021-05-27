عبد الغفار يبحث التعاون بين جامعتي الجلالة وأريزونا الأمريكية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية، ومؤسسة سينتانا التعليمية، بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص، بحضور الدكتور ستيفاني ليندكويست نائب رئيس جامعة أريزونا، والدكتور دوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا التعليمية، والدكتور وديع عطية المدير التنفيذي بجامعة أريزونا.

في بداية اللقاء، ثمن الوزير الاتفاق الذى تم عقده بين جامعتي الجلالة وجامعة أريزونا الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث المزيد من التعاون بين الجانبين في تطوير الشراكة بينهما، وفتح المجال لمزيد من الاتفاقات والتعاون مع جامعة أريزونا ومثيلاتها من الجامعات الأمريكية المتميزة.

وبحث الجانبان أوجه التعاون في دعم المستشفى التعليمي التابع لجامعة الجلالة، حيث أكد الوزير على تجهيزها كمدينة طبية عالمية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية واتباع التقنيات العلمية المتطورة في الكشف والعلاج، مشيرًا إلى تعظيم الاستفادة من الدراسة في المجالات الطبية، نظرًا لأهميتها في مصر، والارتقاء بدراسة الطب وتحديث المناهج العلمية الطبية في الجامعات الجديدة.

وأشار الوزير إلى استكمال الاتفاق الموقع بين الجامعتين بشأن التعاون في مجال الهندسة وإدارة الأعمال والتعاون في مجال البحث العلمي المشترك، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي تم بذله للوصول لهذه الاتفاقية عبر لقاءات عديدة تمت بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس؛ للتغلب على ظروف جائحة كورونا وإتمام الاتفاق.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على فتح التعاون مع مزيد من الجامعات الأمريكية بمشاركة مؤسسة سينتانا، في منظومة الجامعات الدولية والأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لاهتمام القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العلمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، وخريج حاصل على شهادة معترف بها محليًا وعالميًا، موضحًا نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

وتناول الاجتماع التعاون بين الجانبين في التسويق لجامعة الجلالة الدولية ولبرامجها الدراسية، من خلال الإعلان عن الاتفاق الموقع بين الطرفين على موقع جامعة أريزونا، والاستفادة من إمكانات مؤسسة سينتانا التسويقية.

ومن جانبها، أعربت البروفيسور ستيفاني عن سعادتها بالاتفاق الذي تم توقيعه مع جامعة الجلالة، والتوصل لهذه المرحلة المثمرة من التعاون المشترك.

وأكد الدكتور دوج بيكر على تقديم مؤسسة سينتانا الدعم اللازم، مشيدًا بما حققته مصر في تطوير منظومة التعليم العالي خلال الفترة الماضية، بوصفه بالتطوير الغير مسبوق في المنطقة، مشيرًا إلى تقديم عدة نماذج تتضمن خيارات متعددة للاختيار بينها فيما يتعلق بتجهيز وتأهيل المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجلالة.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عادل العدوي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقات الدولية، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافي المصري السابق بواشنطن.