الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة للفنان أحمد فلوكس بتهمة السب والقذف

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، قبل قليل، حضوريا، الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

وتضمن الحكم، تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

كانت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، قد أقامت دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

الفنان احمد فلوكس المحكمة الاقتصادية سب وقذف تهديد سيدة الأعمال

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الحبس سنة للفنان أحمد فلوكس بتهمة السب والقذف

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