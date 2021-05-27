الأردن: منحة أمريكية بقيمة 40 مليون دولار لدعم برنامج «استدامة»

أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار؛ لبرنامج "استدامة" الذي أطلقته حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.



وقالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين، خلال توقيع اتفاقية تقديم الدعم المالي - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس: إن حكومة بلادها تدعم برنامج "استدامة" للمساعدة الشركات على بقاء الموظفين على رأس عملهم، مشيرة إلى توفير الموارد المالية للعائلات والشركات خلال جائحة كورونا هو أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي الحالي للأردن وكذلك لانتعاشه اقتصاده في المستقبل.



من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة الأردنية العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن المؤسسة ماضية قدمًا في تطوير السياسات والبرامج اللازمة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تمكنت من الوصول إلى أكثر من مليون و100 ألف مشترك ومشتركة وأكثر من 35 ألف شركة مشمولة بقانون الضمان الاجتماعي.



وأوضح: أن إجراءات المؤسسة تم تصميمها بعناية وكانت استباقية في كل مرحلة من مراحل الجائحة وجميعها تندرج ضمن نطاق مسؤولياتها والدور المأمول منها.



وأشار إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتطبيقها لأفضل السياسات والممارسات والإجراءات، سواء تلك المرتبطة بالجائحة أو المرتبطة بالتأمينات الأساسية، أصبحت تحظى باهتمام كبير من الشركاء الدوليين، مقدمًا الشكر والتقدير للولايات المتحدة ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية على دعمها لبرنامج "استدامة"، الذي يعد من أهم البرامج التي تم إطلاقها للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة.