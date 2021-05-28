الكاثوليكية تختار مدبرًا بطريركيا بعد رحيل بطريرك الكنيسة الأرمينية

أعلن المركز الكاثوليكي للإعلام تعيين المطران بطرس مرياتي مدبرًا بطريركيًا مؤقتًا للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، وذلك بحسب مجموعة قوانين الكنائس الشرقية (البند 127).

وقال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه بذلك تكون المهام الأساسية للمدبر البطريركي دعوة آباء مجمع سينودس الأرمن الكاثوليك المقدس إلى الاجتماع وانتخاب بطريرك جديد للكنيسة.

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن المطران مرياتي يشغل حاليًا منصب رئيس أساقفة حلب وتوابعها للأرمن الكاثوليك في سورية.

وكانت قد ودعت الكنائس الكاثوليكية في العالم صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك كريكور بيدروس العشرون بطريرك الارمن الكاثوليك.

وولد البطريرك الأرمني الراحل في مدينة حلب السورية في 14 نوفمبر 1934، تابع دروسه في المعهد الإكليريكي في بزمار، ثم في مدرسة الأخوة الماريست في مدينة جونيه اللبنانية، قبل أن ينتقل إلى روما ليتابع تحصيله العلمي لدى المعهد الحبري الأرمني.

ونال شهادة في الفلسفة وعلم اللاهوت من الجامعة الغريغورية الحبرية. سيم كاهناً في 28 مارس 1959.

وعيّن مسئولًا عن الدروس في المعهد الإكلريكي الأرمني في بزمار بلبنان عام 1960، قبل أن يصبح مديرًا لمعهد ميرسوبيان من عام 1962 وحتى عام 1969، تاريخ تعيينه مديراً لمعهد بزمار لغاية عام 1975.

كما عيّن أسقفًا على إبارشية الصليب المقدس للأرمن الكاثوليك في العاصمة الفرنسية باريس عام 1976، ونال السيامة الأسقفية في 13 فبراير 1978، في لبنان

وانتخب أساقفة المجمع المقدس للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، الذي انعقد في دير سيدة بزمار الصيفي البطريركي، في لبنان، من 14 ولغاية 24 يوليو 2015، المطران كريكور غبرويان (81 عاماً)، بطريركاً على كنيسة كيليكيا للأرمن الكاثوليك، متخذاً اسم كريكور بدروس (بطرس) العشرون.