الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكاثوليكية تختار مدبرًا بطريركيا بعد رحيل بطريرك الكنيسة الأرمينية

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أعلن المركز الكاثوليكي للإعلام تعيين المطران بطرس مرياتي مدبرًا بطريركيًا مؤقتًا للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، وذلك بحسب مجموعة قوانين الكنائس الشرقية (البند 127). 

وقال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه بذلك تكون المهام الأساسية للمدبر البطريركي دعوة آباء مجمع سينودس الأرمن الكاثوليك المقدس إلى الاجتماع وانتخاب بطريرك جديد للكنيسة.

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن المطران مرياتي يشغل حاليًا منصب رئيس أساقفة حلب وتوابعها للأرمن الكاثوليك في سورية.

وكانت قد ودعت الكنائس الكاثوليكية في العالم صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك كريكور بيدروس العشرون بطريرك الارمن الكاثوليك.

وولد البطريرك الأرمني الراحل في مدينة حلب السورية في 14 نوفمبر 1934، تابع دروسه في المعهد الإكليريكي في بزمار، ثم في مدرسة الأخوة الماريست في مدينة جونيه اللبنانية، قبل أن ينتقل إلى روما ليتابع تحصيله العلمي لدى المعهد الحبري الأرمني.

ونال شهادة في الفلسفة وعلم اللاهوت من الجامعة الغريغورية الحبرية. سيم كاهناً في 28 مارس 1959.

وعيّن مسئولًا عن الدروس في المعهد الإكلريكي الأرمني في بزمار بلبنان عام 1960، قبل أن يصبح مديرًا لمعهد ميرسوبيان من عام 1962 وحتى عام 1969، تاريخ تعيينه مديراً لمعهد بزمار لغاية عام 1975. 

كما عيّن أسقفًا على إبارشية الصليب المقدس للأرمن الكاثوليك في العاصمة الفرنسية باريس عام 1976، ونال السيامة الأسقفية في 13 فبراير 1978، في لبنان

وانتخب أساقفة المجمع المقدس للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، الذي انعقد في دير سيدة بزمار الصيفي البطريركي، في لبنان، من 14 ولغاية 24 يوليو 2015، المطران كريكور غبرويان (81 عاماً)، بطريركاً على كنيسة كيليكيا للأرمن الكاثوليك، متخذاً اسم كريكور بدروس (بطرس) العشرون.

الأرمن الارمن بمصر بطريرك الارمن الكنيسة الارمنينية الكنيسة الارمينية في مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق فى محلج النيل للأقطان بالمحلة الكبرى

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

«الدستور» تكشف حقيقة انتشار محاصيل زراعية مسمّمة في الأسواق

الصحة: 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية

منصور: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الفلسطيني وتفكيك انتمائه الوطني

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة