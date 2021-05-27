الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية لتطعيم المحامين في القليوبية بلقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

دفعت مديرية الصحة بالقليوبية بقافلة طبية لتطعيم المحامين بالقليوبية للقاح كورونا في شبين القناطر وطوخ استجابة للطلب المقدم من نقابة شمال القليوبية إلى الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والذي أكد فيه أن المحامين هم من الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا بسبب طبيعة عملهم واختلاطهم بالمواطنين. 

من جانبه، وجه الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قافلتين طبيتين في شبين وطوخ مدعمه باللقاح وقد تم تطعيم عددا من المحامين داخل نقابتى محامين شبين القناطر وطوخ 

وفي سياق أخر، أعلن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن جميع مستشفيات المحافظة، لم تسجل أي حالات إصابة بالفطر الأسود، منوهًا بأن جميع مديري المستشفيات على استعداد التام للتعامل مع أي إصابات.

وزارة الصحة فيروس كرونا خالد عبدالغنى مستشفيات القليوبية وكيل وزارة الصحة محامي

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