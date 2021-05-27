الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة تكشف طفرة جينية تمهد الطريق لابتكار أقراص مضادة للسمنة

السمنه عند الاطفال
السمنه عند الاطفال

اكتشف العلماء طفرة في ما يسمى "جين الدهون" ، يجعل الأطفال يخزنون 37 رطلاً إضافيًا أي ما يعادل 16.7 كجم بحلول الوقت الذي يبلغون فيه سن 18 عاما.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتحكم الجين، المسمى Melatonin 4 Receptor (MC4R)، في الشهية عن طريق صنع بروتين في المخ يحدد الدهون المخزنة.


ومع ذلك، فإن طفرة في الجين، يُعتقد أن واحدًا من كل 340 شخصًا يحملها، يمكن أن تجعل الأطفال يبدأون في تراكم أرطال الدهون منذ صغرهم.


ويأمل الباحثون أن يمهد اكتشافه الطريق لأقراص مضادة للسمنة في المستقبل القريب.
وقال فريق جامعة بريستول: "بين أبريل 1991 وديسمبر 1992 ، قمنا باخضاع أكثر من 14000 امرأة حامل في الدراسة وهؤلاء النساء بعضهن كان لديهن حملان أو ولادات متعددة أثناء فترة التجنيد الاختبار،  والأطفال الناشئين عن الحمل ، وشركائهم، وتمت متابعتها بشكل مكثف على مدى عقدين من الزمن.


وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هذه الدراسة الأكثر تفصيلاً من نوعها في العالم وتوفر لمجتمع البحث الدولي موردًا غنيًا لدراسة العوامل البيئية والوراثية التي تؤثر على صحة الإنسان وتنميته.


وقال الفريق البحثي: "من خلال بحثنا نهدف إلى إعلام السياسات والممارسات التي ستوفر حياة أفضل للأجيال القادمة".


وأوضح الأستاذ المشارك، السير ستيفن أورايلي، الأستاذ بجامعة كامبريدج: "غالبًا ما يُلام آباء الأطفال البدينين على سوء تربية الأبناء ولا يحصل جميع الأطفال على المساعدة المهنية المناسبة".


وتابع: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن زيادة الوزن في مرحلة الطفولة سببها اضطراب جيني واحد".


وأضاف: "إذا لم يعمل جين MC4R كالمعتاد، فإننا نعتقد أن لدينا كمية طعام أقل، مما يشعرنا بالجوع حتى عندما تكون معدتنا ممتلئة".


وهناك حوالي 200 الف شخص في المملكة المتحدة لديهم الطفرة، وفقًا للفريق.
وقال البروفيسور أورايلي: "هذا يجب أن يشجع على اتباع نهج أكثر تعاطفًا وعقلانية تجاه الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن وعائلاتهم بما في ذلك التحليل الجيني لجميع الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة."


وفي الدراسة، حلل الفريق الجينات في 6000 عضو في دراسة أطفال التسعينيات التي تتبع حياة الأشخاص المولودين في جنوب غرب إنجلترا.


وقال البروفيسور نيك تيمبسون ، المؤلف المشارك ، الباحث الرئيسي عن أطفال التسعينيات في بريستول: "يساعد هذا العمل في إعادة ضبط فهمنا لتكرار طفرات MC4R النادرة وتأثيرها الوظيفي". 

السمنة الأطفال جينات اقراص الطعام دراسة جامعة كامبريدج

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