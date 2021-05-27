الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة مُلقى بالطريق العام فى الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عثر الأهالى على طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض ملقى بالطريق العام فى قرية سندسيس التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بعثورهم على طفل حديث الولادة مجهول الهوية ملفوف بغطاء أبيض ويرتدى ملابسه كاملة، ملقى بطريق قرية سندسيس .

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة، إلى محل البلاغ وتبين من خلال فحص الطفل أن عمره أيام ولا يوجد به أى أصابات أو علامات توضح هويته .


وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لفحص الطفل الرضيع ونقله إلى إحدى دور الرعاية.


كما تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النياية العامة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على أهليته .

يذكر أنه قبل يومين عثر أهالى قرية برما التابعة لدائرة مركز طنطا بالغربية على رضيع ملفوف بجوار مسجد راغب غلوش وفى حالة بكاء شديد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى طلبت سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لمعرفة أهليته.

العثور على طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض ملقى بالطريق العام قرية

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