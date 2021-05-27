الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية

التربية والتعليم
التربية والتعليم بالقاهرة

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية، حيث تستمر عمليات البحث فى محرك البحث العالمي جوجل، عن نتائج رياض الأطفال فى القاهرة والمحافظات.

شروط التقديم فى رياض الأطفال والأوراق المطلوبة

ومن شروط التقديم في رياض الأطفال والأوراق المطلوبة، أن يكون سن الطفل في 1-10- 2021 أول شهر أكتوبر القدام يكون أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات، على يتم التقديم وفق لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي للوالد مع تسليم إيصال للغاز المنزلى أو الكهرباء أو المياه مع أوراق التقديم ، أو بيان يفيد بوجود أخوة للتلميذ بالمدرسة.

يجب أن يضم ملف التقديم في رياض الأطفال 2021-2022 شهادة ميلاد الطفل و5 صور ضوئية للشهادة، 4 صور شخصية للطفل حجم  4×6، وصورة بطاقة ولي الأمر (والده أو أمه أو مَن يكفل الطفل)، وما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.

يتاح للطالب أن يقدم رغبتين فى نطاق محل سكنه الثابت فى بطاقة الرقم القومى لوالده أو أمه ؛ وبعد ظهور النتيجة يتوجه ولى الأمر إلى المدرسة لتسليم ملف نجله  الورقى ويتضمن شهادة الميلاد وصور شخصية للطفل وطلب يتم كتابت، ونوصي فى هذة المرحلة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا أثناء التقديم واستلام الملفات الورقية من أولياء الأمور، وذلك بتجنب الزحام وارتداء الكمامة واتباع اداب العطس والسعال.

رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية

ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية لعام 2021-2022، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الرابط التالي: ( من هنا)

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رابط التقديم فى رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي

موقع وزارة التربية والتعليم للتقديم فى المدارس التجريبية

«محسب» يطالب التعليم بإعلان شروط القبول بالمدارس الخاصة للعام الجديد

وفى وقت سابق، طالب عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، بتشديد الرقابة على ضوابط واشتراطات القبول في المدارس الخاصة لهذا العام خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية الجارية، على أن يكون هناك رقابة من قبل التربية والتعليم، بالتزامن مع بدء بعض المدارس الخاصة فتح باب القبول للعام الدراسي المقبل، مما يتطلب مزيد من الرقابة، والتوسع في التقديم عبر المنصات الإلكترونية لكل مدرسة، أو الالتزام بالتباعد الاجتماعى والكمامة وتعقيم الأيدي لعدم انتشار العدوى.

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