البحرين تبحث مع رئيس هيئة الاستثمار المصرية تعزيز العلاقات التجارية

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، أهمية العلاقات الاقتصادية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، موضحًا أن الشراكة بين البلدين استراتيجية متنامية على مختلف الأصعدة، متوقعًا أن تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية خاصة في ظل الطفرة التنموية والحضارية الكبيرة التي تشهدها البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الغرفة البحرينية، برئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، محمد عبد الوهاب، وذلك على هامش زيارة وفد الغرفة البحرينية للقاهرة للمشاركة في إطلاق فعاليات مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والتي انطلقت مؤخرًا برعاية جامعة الدول العربية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وأكد رئيس الغرفة البحرينية، أن مجتمع الأعمال بمملكة البحرين يكن كل محبة وتقدير لمصر ويرتبط ارتباط تاريخيًا مع القاهرة بالعديد من التجارب الاستثمارية الناجحة، مشيرًا إلى أن نهضة مصر على المستوى الاقتصادي هي أيضًا نهضة للبحرين والوطن العربي، مبديًا إعجابه الشديد بما تشهده مصر في الوقت الحالي من نهضة تنموية وقفزة اقتصادية وعمرانية أصبحت محط أنظار العالم.

وأعرب عن استعداد الغرفة لمزيد من التنسيق المشترك مع كافة الجهات المصرية المعنية، للترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، بما يتناسب مع مجتمع الأعمال البحريني من حيث تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، مبينًا أن بيئة الاستثمار في مملكة البحرين خصبة ولديها الكثير من المقومات الجاذبة والمشجعة على الاستثمار في الكثير من القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وعقد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع رئيس هيئة الاستثمار المصرية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصرية، لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الاقتصادية لزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية وغيرها من القطاع الأخرى بين البلدين الشقيقين والعمل على تنميتها وتطويرها لخدمة القطاعات الاقتصادية الوطنية وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار في كلا البلدين وسبُل توسعة مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين المنامة والقاهرة بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين، بخاصة في ظل الحركة التنموية الاقتصادية اللافتة التي تشهدها الأسواق التجارية والصناعية في البلدين.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية من خلال تكثيف الزيارات المشتركة بين الطرفين لجذب مزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر، ومزيد من الاستثمار المصري في مملكة البحرين، مؤكدين أهمية استثمار العلاقات الأخوية التي تجمع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو مزيد من الانفتاح بين سوقي البلدين.

من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المصرية، إن بلاده تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار المصري، مشيرًا إلى سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر، من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية، مستعرضًا مناخ وحوافز وضمانات الاستثمار في مصر، وآخر ما تم إنجازه من مشروعات قومية، وفرص الاستثمار في القطاعات التي تهتم بها الشركات العالمية والإقليمية ومن بينها الشركات البحرينية.