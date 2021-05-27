إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي قتلوا شقيقين بالدقهلية بسبب بيع المخدرات

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، حضوريا بإحالة أوراق 4 متهمين، 3 أشقاء ونجل عمهم، لـ المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لشقيقين، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليهما بعدما عاتبا المتهمين على بيع المخدرات أمام منزل المجني عليهما، وفي اليوم التالي قام المتهمون بإحضار سلاح آلى وأمطروهما بالرصاص.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، في القضية رقم 6643 لسنة 2014 جنايات دكرنس.

وشمل قرار المحكمة كلا من المتهم "محمد مجدي معروف عرفات" (هارب)، ومحمود مجدي معروف عرفات (هارب)، وحسام مجدي معروف عرفات (محبوس)، 24 عاما عامل، وإبراهيم محسن معروف عرفات (محبوس)، 23 عاما عامل، ومقيمون بنجير بمركز دكرنس.

وكانت النيابة العامة قد أجرت التحقيقات تحت إشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة، ووجهت للمتهمين عده تهم بقتل المجني عليهما: السمرة السيد رسلان إبراهيم، وعبدالرازق السيد رسلان إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء: بندقية آلية، فرد خرطوش، سنجة، وتوجهوا إليهما بمسكنهما الذي أيقنوا سلفا تواجدهما فيه، وما أن ظفروا بهما حتى أطلق المتهم الأول صوبهما عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية إحرازه" استقرت في جسديهما، فأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتهما حال إطلاق المتهمين الثاني والثالث أعيرة نارية من سلاح ناري وفرد خرطوش، إحرازهم، وإشهار المتهم الرابع سلاحا أبيض (سنجة) على مسرح الجريمة للشد من أذرهم وحثهم على إتمام جريمتهم قاصدين من ذلك قتلهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات وجود خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليهما، ومعاتبة المجني عليهما للمتهمين لبيعهم المواد المخدرة أمام منزلهما وطلبهما البيع في مكان آخر، فحدثت بينهم مشادة، وفي اليوم التالي احضر المتهمون السلاح وأمطروا المجني عليهما بالرصاص فأردوهما قتيلين.