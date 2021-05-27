الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 160 طن قمامة وتراكمات من شوارع حي ثان المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قال أحمد المغاوري سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى، اليوم الخميس، إنه تم رفع نحو 160 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، فى حملة نظافة موسعة بمعدات الحى، وذلك خلال 24 ساعة.


وأضاف رئيس حى ثان المحلة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

 

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعلن أنه تم رفع 1650 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

 

وقال محافظ الغربية، إن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، مشدّدا على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

حملات المحلة الكبري مواجهة كورونا لتحسين الطرق الرئيسية مجلس المدينة الاحترازية تحسين البيئة حملة نظافة موسعة رفع كفاءة مستوى النظافة كشافات الإنارة

الأكثر قراءة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

شوقي حجاب يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. وتدخل الصحّة

إخلاء سبيل والدة الطفلين اللذين عثر عليهما مخنوقين مع والدهما ببنها

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية

منصور: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الفلسطيني وتفكيك انتمائه الوطني

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة