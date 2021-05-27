برلماني يشيد بتجربة تفعيل شاشات إلكترونية للتواصل بين مرضى العزل وذويهم

أشاد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، بتفعيل وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي لمرضى العزل من خلال شاشات خارجية للتواصل بين مرضى فيروس كورونا وذويهم بالخارج، في مستشفى ميت غمر المركزي، معتبرا إياها تجربة رائدة ومبتكرة وفوائدها كثيرة.

وقال ابو عايشة في تصريحات له اليوم، إن الغرض من تفعيل شاشات إلكترونية، رفع نفسية المرضى الموجودين بالعزل وإرسال الاطمئنان لذويهم والتأكيد انها تجربة صحية وعارض مرضي مهما اشتدت خطورته وسيزول.

وأوضح عضو الشيوخ، أن تفعيل الشاشات الالكترونية كذلك، مهما للوقوف على سير العمل بكافة مستشفيات العزل داخل الدقهلية.

وأشار النائب بالاهتمام الكبير بغرف الاستقبال والعناية العامة وغرفة الانعاش القلبي، وكافة الخدمات الطبية اللازمة لمرضى كورونا في الدقهلية وميت غمر وتوافر كميات مناسبة من غاز الاكسجين.

وشدد عضو الشيوخ أن مصر وبتوجيهات عليا من الرئيس السيسي، تقوم بتنفيذها على الفور وزارة الصحة تقوم بعمل احترافي كبير في مجال التصدي لجائحة كورونا.

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة في الدقهلية، السبت، تفعيل «وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي لمرضى عزل الكورونا»، من خلال شاشات عرض خارجية للتواصل بين مرضى العزل وذويهم بمستشفى ميت غمر المركزي.

وتفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، تشغيل الوحدة بمستشفى ميت غمر المركزي وتحدث مع أحد المرضى اليكترونيا للاطمئنان على صحته كما تحدث مع الفريق الطبى الموجود بالعزل مؤكدا دعمه الدائم لهم .

وقال في بيان صحفى: «أنه خلال زيارة مستشفى ميت غمر تفقد وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي لمرضى العزل والمنشأة حديثا بالمستشفي لتعطي فرصة للأهالي الاطمئنان على ذويهم عن طريق التحدث معهم ورؤيتهم والتواصل معهم الكترونيا مما يعطى الدعم النفسي للمريض أثناء فترة العزل ولما له من أثر في رفع الروح المعنوية للمريض»