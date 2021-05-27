خالد الجندى: الطلاق الشفوى يتنافى مع ميثاق الله الغليظ (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق الشفوي يتنافى مع ميثاق الله الغليظ الذى جاء في القرآن الكريم، لافتا إلى أن المولى سبحانه وتعالى حول الزواج من وعد إلى عهد إلى يمين إلى ميثاق غليظ.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لهذا الميثاق الغليظ فأنا لا أعتبر أن الطلاق الشفوى يقع، فكيف الله حصن هذا الميثاق وجعله غليظا، ويأتى شخص وهو جالس على المصطبة يقول لزوجته روحي وأنتي طالق".

التفاصيل