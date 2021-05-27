الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جنايات المنصورة تحيل أوراق 4 متهمين للمفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، حضوريا بإحالة أوراق 4 متهمين منهم 3 أشقاء، ونجل عمهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، في القضية رقم 6643 لسنة 2014 جنايات دكرنس .

وشمل قرار المحكمة الحكم علي كلا من المتهم "محمد مجدي معروف عرفات" (هارب) ومحمود مجدي معروف عرفات ( هارب ) وحسام مجدي معروف عرفات ( محبوس ) السن 24 سنة - عامل عادي - مقيم نجير مركز دكرنس، وإبراهيم محسن معروف عرفات ( محبوس ) السن 23 سنة - عامل عادي - نجير ۔ مركز دكرنس.

وكانت النيابة العامة قد أجرت التحقيقات تحت إشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة، قد وجهت للمتهمين أنهم في يوم 2014/5/12  بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية قتل المجني عليهما السمرة السيد رسلان إبراهيم ، عبد الرازق السيد رسلان إبراهيم - عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء ( بندقية آلية ، فرد خرطوش ، سنجه وتوجهوا إليهم بمسكنهما الذي أيقنوا سلفا تواجدهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلق المتهم الأول صوبهما عدة أعيرة نارية من سلاح ناري ( بندقية آلية إحرازه استقرت في أجسادهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتهما حال إطلاق المتهمان الثاني والثالث أعيرة نارية من سلاح ناري وفرد خرطوش ) إحرازهم وإشهار المتهم الرابع سلاح أبيض ( سنجه ) على مسرح الجريمة للشد من أذره وحثه على إتمام جريمته قاصدين من ذلك قتلهما - علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات وجود خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليهم ، ومعاتبة المجني عليهم للمتهمين لبيعهم المواد المخدرة أمام منزلهم وطلبهم بالبيع في مكان آخر ، فحدثت بينهم مشادة وفي اليوم التالي احضروا المتهمين السلاح وامطروا المجني عليهم بالرصاص فأردوهم قتلي.

جنايات المنصورة المنصورة إعدام أمن الدقهلية فضيلة المفتي

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