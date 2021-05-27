رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة، عبر المنصات الإلكترونية، حيث يرغب العديد منهم في معرفة النتيجة هذه الأيام، حتى يتمكنوا من تعديل الرغبات أو معرفة قبول أطفالهم في العملية التعليمية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة

وفي بيان رسمي، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوم السبت 20 مارس الماضي، نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة، وأكدت على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية لتعديل الرغبات وفقًا للأماكن المتاحة حاليًا، بعد الانتهاء من المرحلة الحالية.

رابط تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة



ويستطيع أولياء الأمور الذين يترقبون نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال، الدخول عبر الرابط التالي لتعديل الرغبات بعد ظهور النتيجة من هنا:

خطوات الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال إلكترونيا

لأولياء الأمور الذين يرغبون في معرفة نتيجة أبناءهم في مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا إتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة التي يقيم فيها ولي الأمر من خلال سالف الذكر.

2- أن يقوم المواطن أو ولى الأمر باختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال.

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4- ثم يقوم بتحديد مرحلة التقديم.

5- كتابة الرقم القومي لولى الأمر في الخانة المخصصة له

6- وأخيرُا الضغط على كلمة الاستعلام عقب التأكد من باقي بيانات الطالب المدخلة من قبل.

موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قد قررت فتح باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال في يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو المقبل، حتى يتمكن أولياء الأمور من التقديم لأطفالهم مع استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونية، حرصا منها على سلامتهم في ظل ما يمر به العالم من انتشار وباء كورونا المستجد.

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نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة

الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال

وبعد معرفة طريقة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة، فقد حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من المستندات للتقديم في رياض الأطفال وهي:

1- شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر.

2- صورة بطاقة ولي الأمر.

3- 5 صورة حديثة للطالب ٤×٦.

4- صورة ما يثبت مكان إقامة ولي الأمر عقد إيجار شقة أو تمليك.

5- إيصال مرافق ( كهرباء، مياه، غاز طبيعي).