الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق رياض
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

يتساءل الكثير من أولياء الأمور على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة، عبر المنصات الإلكترونية، حيث يرغب العديد منهم في معرفة النتيجة هذه الأيام، حتى يتمكنوا من تعديل الرغبات أو معرفة قبول أطفالهم في العملية التعليمية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة

وفي بيان رسمي، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوم السبت 20 مارس الماضي، نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة، وأكدت على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية لتعديل الرغبات وفقًا للأماكن المتاحة حاليًا، بعد الانتهاء من المرحلة الحالية.

رابط تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة 


ويستطيع أولياء الأمور الذين يترقبون نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال، الدخول عبر الرابط التالي لتعديل الرغبات بعد ظهور النتيجة من هنا:

خطوات الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال إلكترونيا

لأولياء الأمور الذين يرغبون في معرفة نتيجة أبناءهم في مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا إتباع الخطوات التالية: 
1- تسجيل الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة التي يقيم فيها ولي الأمر من خلال سالف الذكر.
2-  أن يقوم المواطن أو ولى الأمر باختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال.
3- 
4- ثم يقوم بتحديد مرحلة التقديم.

5- كتابة الرقم القومي لولى الأمر في الخانة المخصصة له

6- وأخيرُا الضغط على كلمة الاستعلام عقب التأكد من باقي بيانات الطالب المدخلة من قبل.

txt

إليك.. رابط تقديم رياض الأطفال 2021 والأوراق المطلوبة بالتفصيل

txt

ننشر رابط تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

txt

«التعليم» تدشن منصة إلكترونية لطلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قد قررت فتح باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال في يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو المقبل، حتى يتمكن أولياء الأمور من التقديم لأطفالهم مع استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونية، حرصا منها على سلامتهم في ظل ما يمر به العالم من انتشار وباء كورونا المستجد.

اقرأ ايضا:

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة

الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال

وبعد معرفة طريقة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة، فقد حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من المستندات للتقديم في رياض الأطفال وهي:
1- شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر.

2- صورة بطاقة ولي الأمر.

3- 5 صورة حديثة للطالب ٤×٦.

4- صورة ما يثبت مكان إقامة ولي الأمر عقد إيجار شقة أو تمليك.

5- إيصال مرافق ( كهرباء، مياه، غاز طبيعي).

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021 المرحلة الثالثة التقدم في رياض الأطفال رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال اوراق التقديم في رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم تنسيق رياض الاطفال تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

الأكثر قراءة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

الحبس سنة للفنان أحمد فلوكس بتهمة السب والقذف

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

أبرزها تليف رئوي.. حكايات لمتعافين من كورونا تعايشوا مع أعراضه المستمرة

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

«استغرقت 31 ساعة».. فتاة ترسم سمير غانم بدون قلم أو ورقة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تثبت مدى وجود صلة بين لقاح «فايزر» والتهاب عضلة القلب الأسبوع المقبل

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال