«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

انطلقت فعالیات التدریب المشترك المصري- السوداني «حماة النیل»، والذي يتم تنفيذه بدولة السودان الشقیقة، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجويه لكلا الجانبين.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة فى التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالي والدقة فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات عددًا من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

وظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية فى تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ویھدف التدریب المشترك إلى تعزيز سبل التعاون العسكرى وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة الشقیقة.

انطلاق التدریب المصري السوداني

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