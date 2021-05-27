الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

انطلاق التدریب المصري
انطلاق التدریب المصري السوداني

انطلقت فعالیات التدریب المشترك المصري- السوداني «حماة النیل»، والذي يتم تنفيذه بدولة السودان الشقیقة، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجويه لكلا الجانبين.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة فى التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالي والدقة فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات عددًا من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

وظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية فى تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ویھدف التدریب المشترك إلى تعزيز سبل التعاون العسكرى وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة الشقیقة.

انطلاق التدریب المصري السوداني

192269772_519251915769134_2991610233273626493_n
192269772_519251915769134_2991610233273626493_n
192102935_381325273239921_1583381141110256499_n
192102935_381325273239921_1583381141110256499_n
192176569_492896058829109_5515211557550884927_n
192176569_492896058829109_5515211557550884927_n
191148811_326845032420575_3328119801449942609_n
191148811_326845032420575_3328119801449942609_n
190518512_2890828434469096_540964894223564680_n
190518512_2890828434469096_540964894223564680_n

الأكثر قراءة

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

أثناء تنفيذ حكم.. العثور على آثار ومجوهرات فى شقة بالزمالك

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

الزمالك «ناقص العدد» يتسلح بالتاريخ لمواجهة صحوة الإسماعيلى

عمل وتثقيف ورعاية مواهب.. كيف يعيش نزلاء السجون فى مصر؟

الباز: نطالب وزارة الصحة بالشفافية والدقة في ملف «الفطر الأسود»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تثبت مدى وجود صلة بين لقاح «فايزر» والتهاب عضلة القلب الأسبوع المقبل

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال



عاجل
«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل» أثناء تنفيذ حكم.. العثور على آثار ومجوهرات فى شقة بالزمالك «مبتسما من داخل المستشفى».. أول ظهور للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه مساعدات تونسية تصل للأشقاء فى فلسطين عبر معبر رفح البري الزمالك «ناقص العدد» يتسلح بالتاريخ لمواجهة صحوة الإسماعيلى