«قومى المرأة» ببنى سويف: استهدفنا 32 ألف رجل وسيدة فى «طرق الأبواب»

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، اليوم الخميس، إن المجلس استهدف 32 ألف و208 رجال وسيدات خلال حملة طرق الأبواب بمعدل 7 آلاف ونصف زيارة والتى استمرت على مدار 3 أيام لحث وتوعية السيدات وحثهم للحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.

وأوضحت محمود لـ"الدستور" أن الحملة تم تنفيذها داخل 21 قرية بمحافظة بنى سويف وتم التركيز على قرى مبادرة حياة كريمة بمشاركة 50 رائدة المتطوعات من المجلس القومي للمرأة في جميع القرى حيث قامت كل رائدة بعمل 50 زيارة منزلية يومياً بمعدل 2500 زيارة يومياً.

وأكدت أن الهدف من الحملة هو نشر رسائل التوعية بفيروس كورونا وتعريف السيدات والأسر بالإجراءات الوقائية المتبعة ضد الفيروس، والتركيز على أهمية التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، والتأكيد أن اللقاح امن ومتوافر بجميع مراكز اللقاح داخل محافظة بنى سويف وأماكن التواجد للمراكز السبع تسهيلا عليهم.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف إلى أن الحملة شملت أيضا المساعدة فى التسجيل على المواقع من خلال مكتب شكاوى المرأة 15115، وتم إعطاء اللقاح لجميع الرائدات المشاركات فى الحملة لحمايتهم وحماية أسرهم.

وأكدت نرمين محمود أن هناك عددا من الرسائل تم تدريب الرائدات عليها من أهمها التوعية بغسل اليدين، والتعريف بالفيروس، وضرورة التباعد الاجتماعي، والتأكيد على الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح والتأكيد على أن اللقاح آمن ومجاني ومتواجد فى مراكز وزارة الصحة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على المبادرة التي تأتي في إطار الحملة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ، بهدف توعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهودها الكبيرة لمواجهة تداعيات تلك الجائحة وتوفير اللقاح للمواطنين،وفي إطار التكامل والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتعزيز الجهود ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة هذا المرض.