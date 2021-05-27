القوات العراقية تتسلم ذخيرة وأسلحة من التحالف الدولي

أعلن التحالف الدولي، اليوم الخميس، عن أنه سلم القوات العراقية ذخيرة وأسلحة بقيمة 204,636 دولار في قاعدة عين الأسد الجوية.

وقال التحالف- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا): إن قوة من فرقة المشاة العشرين في وزارة الدفاع استلمت ذخيرة وأسلحة تقدر بـ204,636 دولار من قوات التحالف.

وأضاف التحالف: إن هذه المُعدات تهدف لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المُخصصة لعملية العزم الصلب.

وأشار إلى أن البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، عن مداهمة قوة استخبارية وكرا لعناصر داعش في ديالى، مؤكدة أن الوكر كان يستخدم كملاذ آمن ومكان استراحة وانطلاق لتلك العناصر في أحد المنازل المتروكة بمنطقة "الحمندلية" بمحافظة ديالى.

وكان المتحدث باسم التحالف التحالف الدولى لمحاربة داعش، العقيد واين ماروتو، قد قال، الإثنين الماضي، إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لقصف صاروخى بعدة صواريخ.

وأشار المتحدث- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم- إلى "أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات، ويتم الآن تقييم الضرر".. وأضاف: "كل هجوم على حكومة العراق، وعلى حكومة كردستان، والائتلاف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (نينا) عن مصدر أمنى عراقى قوله: إنه تم إطلاق صافرات الإنذار داخل قاعدة عين الأسد، فيما أغلقت القوات الأمريكية الجناح الخاص بالطائرات المروحية بعد دوى انفجارات عنيفة داخل القاعدة.