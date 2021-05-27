الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

«نام بدري».. دراسة تربط بين السهر لفترات طويلة ومرض السكرى

مرضي السكري
مرضي السكري

يعد الأرق من العادات التى تساهم فى إصابتك بالكثير من الأمراض، فهو أحد أشكال اضطرابات النوم التى تؤثر على أكثر من 60% من سكان العالم.

وربط عدد من العلماء من جامعة موسكو بين الأرق والسهر لفترات طويلة، وخطر الإصابة بمرض السكرى وأمراض القلب، وذلك خلال ورقة بحثير نشرت بمجلة "نيتشر" العلمية.

وأشارت دراسة جديدة إلى أن السهر يساهم بشكل كبير فى زيادة الإصابة بمرض السكرى، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من السِمنة ووفقًا لتقرير منشور بمجلة "نيتشر" الطبية الطبى، فقد ربط عدد من العلماء زيادة السهر فى الليل وخطر الإصابة بمرض السكرى والقلب.

من ناحيتها، قالت رئيسة الباحثين الدكتورة  جوفانّا موسكودجوري، الأستاذة المساعدة بوحدة طب الغدد الصمّاوية بجامعة نابولي فيديريكو الثاني  بإيطاليا، "إن دورة النوم من الأمور التى تساهم فى تحديد جودة أو سوء الصحة.

كان نحو 6 من كل عشرة ممّن يستيقظون باكراً يعانون من مرض السكرى، إضافة الى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

كيف يؤثر الأرق على جسم الإنسان وزيادة فرص الإصابة بالسكري؟

 

وكشف الباحثون أن تناول وجبات عشاء أكبر وممارسة عادات غير صحية أخرى مثل التدخين وقلة النشاط البدني، يساهم بشكل كبير فى زيادة فرص الإصابة بالسمنة والسكرى.

ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن 30‏% ممّن يستيقظون باكراً كانوا مصابين بأمراض القلب، فقد ارتفع هذا العدد لقرابة 55‏% بين الأشخاص الذين يعانون من الأرق وإضطرابات النوم بشكل عام مقارنة بغيرهم. 
 

ونوه الباحثون، أن من يستيقظون باكراً عرضةً لخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع وارتفاع الكولسترول بمعدّل 1,3‏ أضعاف مقارنةً بمن يستيقظون باكراً ولا يسهرون لوقت متاخر من الليل.

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