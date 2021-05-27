إيطاليا تدعو لاستئناف الحوار مع كافة الأطراف فى فلسطين وإسرائيل

أعربت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، اليوم الخميس، عن أملها في استئناف المحادثات بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدة أن بلادها ستواصل دعم حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.



وقالت الخارجية الإيطالية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية: " لابد من استئناف الحوار مع كافة الأطراف فى فلسطين وإسرائيل، ونحن مقتنعون بأن دعم الأردن الطويل الأمد لهذا الاحتمال أمر أساسي، فالأردن شريك رئيسي لإيطاليا وركيزة لاستقرار المنطقة بنهجه المعتدل والبناء في مختلف القضايا الإقليمية، والمساهمة الحاسمة التي قدمتها عمان في محاربة الإرهاب والتطرف".



وأعربت عن الاقتناع بأن الأردن يمثل ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط.



تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكره لدولة قطر على جهودها الكبيرة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الإنسانية والتنموية في غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، مساء الخميس: إن «بلينكن» تقدم بالشكر لدولة قطر على جهودها في إحلال السلام والأمن بالمنطقة، ودورها في المفاوضات الأفغانية.

من جهته، أعرب وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية الدعم الإنساني وتشجيع الدول على المساهمة في إعادة إعمار غزة، ومضيفا أن دولة قطر ستكون في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت مناشدة لجمع 95 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس الشرقية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز.

وفندت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، المزاعم الإسرائيلية فى استهداف المدنيين بفلسطين، وأكدت أنه لا دليل على أن المباني المستهدفة في غزة استخدمت لأغراض عسكرية، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكانت إسرائيل استهدفت أبراجا سكنية خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أسر كاملة.، وشن الاحتلال الإسرائيلي هجمات بربرية على الفلسطينيين مدة 11 يوما، استشهد خلالها المئات وأصيب الآلاف، فضلا عن تضرر كبير فى البنية التحتية وهدم مئات المنازل والأبراج السكنية.