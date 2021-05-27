الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الزمالك «ناقص العدد» يتسلح بالتاريخ لمواجهة صحوة الإسماعيلى

جريدة الدستور

 يشهد استاد السويس الجديد في التاسعة مساء اليوم مواجهة قوية بين الزمالك والإسماعيلي في المباراة المؤجلة من دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

 

الزمالك الذي يسير بشكل جيد في الدوري وحقق ثلاثة انتصارات متتالية على إنبي وطلائع الجيش والمصري يواجه مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أزمتين الأولى تتمثل في الإجهاد الذي أصاب اللاعبين خاصة أن مباراة اليوم هى الثالثة خلال 8 أيام فقط، إضافة للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصري ثم التوجه إلى العين السخنة للدخول في معسكر استعدادا لمواجهة الدراويش.

 

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