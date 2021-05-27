الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هل يوقف اتحاد الكرة شباب الزمالك بسبب «حذاء شيكابالا»؟

جريدة الدستور

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن تقرير حكم مباراة الزمالك وإنبى مواليد 2003 يحسم مصير واقعة شباب الزمالك الذين قاموا بتكرار واقعة شيكابالا لاعب الفريق الأول بالزمالك في مباراة الأهلي بالإشارة إلى حذائهم.

وتابع المصدر أن واقعة شيكابالا شهدها الجميع عن طريق كاميرات النقل، كما شهدها مراقب المباراة ورصدها في تقريره مما عرض شيكابالا لعقوبة الإيقاف، أما واقعة شباب الزمالك في مباراة إنبى ربما لم يشهدها الحكم ومن الصعب أن يتم إصدار عقوبة ضد لاعبي الزمالك ولم تكن الواقعة موثقة، كما أنه من الصعب أن نتأكد أنهم رفعوا أحذيتهم لجماهير الأهلي خاصة أن المباراة كانت تجمع بين الزمالك وإنبي.

 

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