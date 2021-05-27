الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«الأزهر»: حملة متنقلة لتطعيم موظفي المدن الجامعية بلقاح كورونا

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

قدمت الإدارة الطبية بجامعة الأزهر تطعيم لقاح كورونا لعدد من الأساتذة والطلاب والعاملين بالمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، أنه وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، فقد تم تكليف الإدارة الطبية بتطعيم الأساتذة والطلاب والعاملين في المدن الجامعية، ونظم فريق طبي برئاسة الدكتور أيمن السعيد، مدير الإدارة الطبية، حملة متنقلة شملت تطعيم عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بلقاح كورونا بمقر مكتب نائب الدراسات العليا، وتطعيم الموظفين بالمدن الجامعية بنين وبنات. 

وقال اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن، إن حملة التطعيم عقدت بمقرات الأمانة العامة للجامعة، والمراكز  الطبية بالمدن الجامعية، وستستمر في أعمالها وفقا للمقرات التي تم تحديدها اليوم من قبل نائب رئيس الجامعة لتغطي جميع العاملين بالجامعة أساتذة وطلاباً وموظفين.

 

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