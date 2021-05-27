العراق: تسجيل 22 وفاة و4611 إصابة جديدة بكورونا

أفاد بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في أرجاء العراق إلى 16 ألفا و289 حالة وفاة.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 4611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و186 ألفا و309 إصابات.

وأضاف البيان: إنه تم تسجيل 4059 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و98 ألفا و199 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 44 ألفا و319 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10 ملايين و 295 ألفا و303 شخصا.

وأوضح بيان وزارة الصحة والبيئة: إن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 573 ألفا و659 شخصا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية عن تسجيل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 3280 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، حسب قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم الخميس.

وسجلت الوزارة 12 حالة وفاة و251 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة، وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ الآن 69 ألفا و130، وإجمالي حالات الوفاة 2881 وإجمالي حالات الشفاء 56 ألفا و962 حالة.

وحتى الآن تم اختبار 459 ألفا و50 عينة في مراكز حكومية، وهناك 9287 حالة نشطة في البلاد، حسب بيانات صادرة عن الوزارة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7309.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1183 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 445ألفا و963.

كما لفتت إلى تسجيل 1040 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 428 ألفا و502.