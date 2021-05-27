الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس البورصة يشارك في مؤتمر اتحاد البورصات اليورو آسيوية

اثناء المؤتمر
اثناء المؤتمر

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر الافتراضي لاتحاد البورصات اليورو آسيوية "FEAS" بعنوان Meet the market، الخميس، بحضور أعضاء الاتحاد وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وعدد من ممثلي بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية ما بين الهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، لاستعراض خطط الإصلاح والتطوير بسوق المال المصري.

يعد هذا المؤتمر اللقاء الثالث ضمن سلسلة لقاءات يعدها اتحاد البورصات اليورو آسيوية FEAS كمبادرة من الاتحاد لتنظيم اجتماعات "عروض افتراضية" لقيادات البورصات الأعضاء بالاتحاد لتبادل الخبرات والمعرفة بتطورات الأوضاع على مستوى كل سوق وكذا الترويج لجذب استثمارات جديدة للسوق، حيث شارك في المؤتمر الافتراضي أكثر من 170 مشاركا من مختلف أنحاء العالم، ما بين بنوك استثمار، بورصات، شركات المقاصة، شركات وساطة في الأوراق المالية، مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية، فضلا عن المشاركين المحليين في السوق.

ألقى الدكتور كونستانتين سارويان أمين عام اتحاد البورصات اليورو آسيوية، الكلمة الافتتاحية، أعرب خلالها عن تقديره للجهود التي تقوم بها إدارة البورصة المصرية لتطوير وتنمية السوق المصرية ورفع كفاءته وتنافسيته ليتمكن من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واستعرض فريد، خلال عرضه، مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، الذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا متكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.

وتابع رئيس البورصة أن أسواق المال لها دور كبير في ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، ولكن منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين.

وسلط فريد الضوء على الجهود التي قام بها مجلس إدارة البورصة المصرية لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية وذلك من منظور سلسلة القيمة المضافة التي تتضمن جانب العرض عبر تحسين جودة الافصاحات والترويج لجذب شركات جديدة قوية وطموحة للقيد، وجانب الطلب من خلال زيادة معدلات التوعية والثقافة المالية، وجانب بيئة التداول والذي تضمن تطوير واستحداث منتجات واليات تداول جديدة تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
 

وأشار رئيس البورصة إلى عملية الإصلاح والتطوير الشاملة التي نقذتها البورصة لرفع كفاءة وتنافسية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتعزيز السيولة وتنشيط التداول وجذب استثمارات جديدة للسوق مع العمل على رفع وتحسين قدرات الشركات المصدرة، وكذا التطوير الشامل الذي تم تنفيذه على نظام تداول السندات الخاص بالحكومة والشركات.

من جانبه، قال علاء عامر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إن برنامج لقاء السوق المعد من قبل اتحاد البورصات اليورو آسيوية مبادرة مهم تسهم في تبادل الخبرات والرؤى، فضلا عن كونها منصة مهمة للترويج للاستثمار أمام ممثلين عدد من كبريات المؤسسات الاستثمارية.

رئيس البورصة المصرية محمد فريد المؤتمر الافتراضي لاتحاد البورصات شركة مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي

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