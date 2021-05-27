الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيس الوزراء الأردني: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر

بشر الخصاونة
بشر الخصاونة

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين وتميزها في المجالات كافة وعلى جميع المستويات، لافتا إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل نموذجا في علاقات التعاون المشترك.


وشدد رئيس الوزراء الأردني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - على توفر الإرادة السياسية للارتقاء بالعلاقات والشراكة بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده للتعاون الذي تبديه مصر مع الأردن في مجالات الطاقة والذي يأتي تجسيدا حقيقيا للعلاقات التي تربط البلدين والشعبين.
 

واستمع الخصاونة من وزيرة الطاقة والثروة والمعدنية الأردنية ووزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى شرح حول المباحثات التي أجرياها في عمان أمس واليوم وتوجت بالتوقيع على ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعي وملحق آخر لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي في الأردن.
 

ومن جهته، أكد المهندس طارق الملا، اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الأردن في مجالات الطاقة خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.

 

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، توقيع كل من الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أمجد الرواشدة رئيس شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، ملحقا لعقد توريد الغاز الطبيعي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، شهد الوزيران أيضا توقيع ملحق لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن التي تقوم بها شركة فجر الأردنية المصرية، ووقع على العقد المهندس أمجد الرواشدة، والمهندس فؤاد رشاد رئيس فجر الأردنية المصرية.

وجاء توقيع الملحقين عقب لقاء الوزيرين حيث بحثا علاقات التعاون الثنائي في مجالات البترول والغاز والثروات المعدنية، والفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين، واتفقا على قيام قطاع البترول المصري بتدريب الكوادر الأردنية في مجالات البترول والغاز الطبيعي وتقديم مختلف أوجه الدعم.

وأشاد الملا بالتعاون المشترك بين البلدين، وخاصة في مجال الغاز والذي يشكل رافداً اقتصادياً مهماً للبلدين، مشيراً إلى أن المسئولين في البلدين يستكملون من خلال الزيارات المتبادلة البناء على التعاون الأخوي القائم في إطار التفاهم والعلاقة التكاملية التي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقالت زواتي إن التعاون بين الأردن ومصر في مجالات الغاز يشكل أنموذجاً في علاقات التعاون المشترك، مؤكدة أهمية توسيع آفاق هذا التعاون، تعظيما للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين، مشيدة بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويزور المهندس طارق الملا الأردن في إطار التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والأردن في مجال الغاز والبترول، والبحث في المشروعات المشتركة القائمة في مجال الغاز والتشاور حول مجالات تعاون جديدة تحقق المنافع المشتركة للبلدين، وفقا للبيان.

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