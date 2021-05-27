الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد الصاوي عن فيلم للايجار: ملئ بالكوميديا والشجن وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور (فيديو)

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي إنه سعيد بتجربة فيلمه الجديد للايجار الذي انطلق عرضه في دور السينما خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل عرضه في دول الخليج.

أضاف الصاوي لـ"الدستور"، أن العمل ملئ بالأمور التي جعلته يوافق علي تقديم التجربة التي من أبرزها القصة التي كتبها وقام بإخراجها إسلام بلال الذي وصفه بالمخرج الجيد ذو العين المحترفة التي تجعل المشاهد متشوق لمتابعة كل مشهد يقدمه. 

تابع أن العمل ذو طبيعة مختلفة، فهو كوميدي وفيه العديد من المشاهد التي تدخل المشاهد في حالة شجن طوال أحداثه، كاشفًا الصاوي أنه سعيد بالتجربة وأن الفيلم نوعيته مختلفة بعيدًا عن الأعمال التجارية، وأن مخرجه قدم صورة جيدة جدًا وأن دوره كان مختلفًا عما ظهر به من قبل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش يعيش بالإسكندرية ويعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثًا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

 "للايجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وإنتاج مشترك بين محمد حمادي ومحمد دياسطي وإنتاج فني أسامة يوسف ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

الفنان خالد الصاوي خالد الصاوي فيلم للايجار موعد عرض فيلم للايجار النجم خالد الصاوي

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