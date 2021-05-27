الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في يومها الثالث.. 6181 طالبًا يؤدون الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي

تفقد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا لجان الامتحانات بكليتى التجارة والآثار، رافقه الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في إطار المتابعة اليومية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة جنوب الوادى بقنا.

وتابع رئيس الجامعة التزام الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأدى الامتحانات اليوم بكلية التجارة طلاب الفرقة الأولى وعددهم 2052 طالبا وطالبة، وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2525 طالبا وطالبة، بينما في كلية الآثار أدى الامتحانات طلاب الفرق الأربعة حيث أدى طلاب الفرقة الأولى وعددهم 70، و76  في الفرقة الثانية و59 الفرقة الثالثة، و138 في الرابعة.

كما أدى فى كلية الآداب الامتحانات طلاب الفرقة الأولى انتظام وعددهم 399، و376 بنظام انتساب، و423 بالفرقة الثالثة انتظام و83 انتساب.

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