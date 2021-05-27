عاهل الأردن: قضايا الأمة العربية العنوان الأبرز في المباحثات مع ولي عهد أبوظبي

أعرب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، عن سعادته بلقاء ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، مشيرًا إلى أن قضايا الأمة العربية هي العنوان الأبرز في المباحثات الثنائية بينهما.

وكتب عاهل الأردن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سررت بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى عمان، وفي كل لقاء يجمعني مع أخي العزيز أبي خالد، يكون العنوان الأبرز خدمة بلدينا وشعبينا الشقيقين، وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وفي وقتٍ سابق، كتب ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في عمان.. ناقشنا علاقاتنا الأخوية، والعمل المشترك لتعزيز السلام الإقليمي، وتمنيت للأردن الشقيق وشعبه دوام الاستقرار والتقدم في عيد الاستقلال الــ 75".

وأضاف قائلًا: "حريصون على التواصل الدائم وتبادل الرؤى مع الأشقاء بشأن القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة".

- تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ عليه، مشددين على ضرورة العمل على المستويين الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة، لتحريك عملية السلام ودفعها إلى الأمام كونها السبيل الأساسي للوصول إلى تسوية مستقرة ومستدامة للقضية الفلسطينية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود الأردن الشقيق بالتعاون مع جمهورية مصر العربية في تحقيق التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني في رعاية الأماكن المقدسة في القدس.