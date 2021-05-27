اضبط تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات

تتزايد عمليات البحث خلال هذه الساعات على تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات، من جانب عشاق الساحرة المستديرة، ومتابعيها في كل مكان، حرصا منهم على مشاهدة المباريات التي تنقلها القناة بشكل حصري وبالمجان.

"الدستور" ترصد عبر سطورها القادمة تردد القناة ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهور القراء المهتمين بالشأن الرياضي في العالم العربي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

يستطيع المشاهد العربي متابعة ما تبثه القناة من محتوى رياضي مشوق وجذاب على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد التالي: القمر الصناعي: نايل سات، التردد الجديد: 12203، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، وذلك بعد تغيير ترددات القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بداية من العام الجاري، للحصول على جودة اعلى في الصوت والصورة.

قناة اون تايم سبورت 3 on time sport

تعد قناة اون تايم سبورت 3 on time sport رياضية تابعة الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية، وهى ملك للمتج تامر مرسي، منشأ هذه القناة من مصر، تستخدم تقنية وضوح عالية لعرض برامجها وفقراتها بجودة 1080HD.

تقوم القناة بببث محتوى رياضي على مدار الساعة، ولعل أبرزها: البطولات الرياضية المصرية والعالمية، لذلك حازت على نسبة مشاهدة مرتفعة من جانب عشاق الرياضة بكافة أنواعها، على مدار الأعوام الماضية، وتحظى باهتمام كبير من جانب محبى ومشجعى كرة القدم.

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تابع تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

ويشار إلى أن أون تايم سبورت 3 on time sport ، تأسست ضمن قنوات شبكة أون نهاية عام 2016، وقد تم اختيارها من أفضل القنوات الرياضية المفتوحة التي يتم بثها من مصر.

ومن أبرز المباريات التي قامت قناة أون تايم سبورت 3 on time sport ببثها كأس الأمم الإفريقية عام 2019 مجاناً للمشاهد المصري والعربي، وهذا جعلها محل ثقة لدى المشاهد.

ومن أهم أهداف القناة، تقديم محتوى رياضي ترفيهي راقي ومتميز للمشاهد المصري والعربي على القمر الصناعي النايل سات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين القنوات الرياضية العالمية والقنوات الرياضية المصرية اون تايم سبورت بث مباشر.