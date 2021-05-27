الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اضبط تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة أون تايم
تردد قناة أون تايم سبورت 3

تتزايد عمليات البحث خلال هذه الساعات على تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات، من جانب عشاق الساحرة المستديرة، ومتابعيها في كل مكان، حرصا منهم على مشاهدة المباريات التي تنقلها القناة بشكل حصري وبالمجان.

"الدستور" ترصد عبر سطورها القادمة تردد القناة ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهور القراء المهتمين بالشأن الرياضي في العالم العربي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

يستطيع المشاهد العربي متابعة ما تبثه القناة من محتوى رياضي مشوق وجذاب على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد التالي: القمر الصناعي: نايل سات، التردد الجديد: 12203، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، وذلك بعد تغيير ترددات القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بداية من العام الجاري، للحصول على جودة اعلى في الصوت والصورة.

txt

تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2021 عبر نايل سات

txt

قائمة تردد قنوات الأطفال 2021 عبر نايل سات

txt

تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

قناة اون تايم سبورت 3 on time sport

تعد قناة  اون تايم سبورت 3 on time sport رياضية تابعة الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية، وهى ملك للمتج تامر مرسي، منشأ هذه القناة من مصر، تستخدم تقنية وضوح عالية لعرض برامجها وفقراتها بجودة 1080HD.
تقوم القناة بببث محتوى رياضي على مدار الساعة، ولعل أبرزها: البطولات الرياضية المصرية والعالمية، لذلك حازت على نسبة مشاهدة مرتفعة من جانب عشاق الرياضة بكافة أنواعها، على مدار الأعوام الماضية، وتحظى باهتمام كبير من جانب محبى ومشجعى كرة القدم.

اقرأ ايضا:

تقديم المدارس التجريبية 2021.. اعرف الشروط

تابع تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

ويشار إلى أن أون تايم سبورت 3 on time sport ، تأسست ضمن قنوات شبكة أون نهاية عام 2016، وقد تم اختيارها من أفضل القنوات الرياضية المفتوحة التي يتم بثها من مصر.

ومن أبرز المباريات التي قامت قناة أون تايم سبورت 3  on time sport ببثها كأس الأمم الإفريقية عام 2019 مجاناً للمشاهد المصري والعربي، وهذا جعلها محل ثقة لدى المشاهد.

ومن أهم أهداف القناة، تقديم محتوى رياضي ترفيهي راقي ومتميز للمشاهد المصري والعربي على القمر الصناعي النايل سات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين القنوات الرياضية العالمية والقنوات الرياضية المصرية اون تايم سبورت بث مباشر.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات فناة اون سبورت القمر الصناعي نايل سات تردد قناة اون سبورت تردد قناة أون تايم سبورت 3 قناة أون تايم سبورت 3 تردد قناة أون تايم سبورت أون تايم سبورت

الأكثر قراءة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

الحبس سنة للفنان أحمد فلوكس بتهمة السب والقذف

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

أبرزها تليف رئوي.. حكايات لمتعافين من كورونا تعايشوا مع أعراضه المستمرة

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

«استغرقت 31 ساعة».. فتاة ترسم سمير غانم بدون قلم أو ورقة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تثبت مدى وجود صلة بين لقاح «فايزر» والتهاب عضلة القلب الأسبوع المقبل

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال