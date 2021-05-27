تنظيم مرفق الكهرباء: 28500 ميجاوات أقصى حمل متوقع الخميس

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل متوقع للشبكة، مساء الخميس، 28500 ميجاوات، وأن إجمالي الطاقة الكهربائية 603.80 جيجاوات ساعة والفارق بين المتوقع والمتاح وصل إلى نحو 20700 ميجاوات دون تخفيف أي أحمال.

أشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أن أقصي حمل مسائي اليوم السبت 20200 ميجاوات والفرق بين المتوقع والمتاح 226 ميجاوات، لافتًا إلى أن أقصى حمل للشبكة أمس كان 28300 ميجاوات، وأدنى حمل كان 21130 ميجاوات.

وأوضح الجهاز أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها.

حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويًا لتغطية أحمال الذروة، والتي تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك من الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، إضافة إلى اتباع الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.