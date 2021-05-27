الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها في البحيرة

جثة فتاة مشنوقة
جثة فتاة مشنوقة

عثر الأهالى بقرية السلام التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة فتاه تبلغ من العمر 17 عاما مشنوقة داخل منزلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، بالعثور على جثة طفلة ادعاء شنق بمنزل بقرية السلام وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة "مريم.ع.ع"، 17 عاما، ادعاء شنق.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث بدائرة مركز شرطة بدر أن المتوفاة تعانى من مرض نفسى، وشنقت نفسها، نظرا لحالتها النفسية.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز بدر ٣. 

وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

البحيرة مديرية أمن النيابة العامة الأجهزة الأمنية جثة طفل أمن البحيرة

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