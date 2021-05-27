تحصين 7545 رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام فى الجيزة

كشفت التقارير الواردة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة من مديرية الطب البيطري بالجيزة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن قيام أطباء الطب الوقائي بالمديرية بتحصين 7545 رأسا من الماشية ضد مرضى (الجلد العقدي وجدري الأغنام)، كما قاموا بسحب عينات من 5 مزارع للدواجن للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالكريم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة حيث تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف إلى السيطرة على المرض من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميـع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.

وأوضح محمود لـ"الدستور"، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائيـــــــة والتي قام بها أطباء الطب الوقائي بالهيئــــة والمحافظات قد أسفرت عــــن تحصين مليون و142 ألف و789 طائـــــر ضد أنفلونزا الطيور، مشيرا إلى أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائي تتولى من جانبها اصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي.

وأوضح محمود أن إجمالي عــدد المزارع التي تـــم معاينتها بلغت (1099) مزرعة، وقد بلغت إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التي تتبـــــع المديريات البيطرية بالمحافظات نحو 103 آلاف و213 تصريح وبلغ إجمالي عدد الطيـــــور المنقولة بين المديريات نحو مليون و925 ألفا و929 طائر.

وأضاف أن الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة والمحافظات تواصل تنفيذ تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية. وضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصي في نطاق البؤرة.