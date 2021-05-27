الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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«مبتسما من داخل المستشفى».. أول ظهور للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه

زينب غريب وشريف دسوقي
زينب غريب وشريف دسوقي

نشرت الفنانة زينب غريب، منذ دقائق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها مع الفنان شريف دسوقي على فراش المرض.

 

وعلقت زينب غريب على الصورة قائلة: "كنت رايحة له وقبل ما ادخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، انا ممتنة ليك يا استاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك، اشتغلت معاك عمل "بميت وش" وكل أملي إني أشتغل معاك تاني وتالت وعاشر".

 

وأضافت: "تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش".

 

وظهر الفنان شريف دسوقى في الصورة مع زينب غريب من داخل المستشفى بحالة من البهجة والضحك.

 

كان الفنان شريف دسوقي قد أجرى عملية جراحية ببتر قدمه بسبب مرض السكري، مؤخرًا بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، وتم نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له..

 

الجدير بالذكر أن شريف الدسوقي ولد في الإسكندرية عام 1967 ويبلغ من العمر 53 عامًا، وحصل على مؤهل متوسط في معهد فني صناعي، وعمل كممثل ومؤلف وحكاء، وتعلم شريف دسوقي التمثيل في بعض الورش الخاصة وتبناه بعض النجوم وشارك في مسرحيات قصور الثقافة.

 

وشارك شريف دسوقي في بعض الأفلام القصيرة في بداية حياته الفنية مثل فيلم حاوي، وكان قد بدأ مشواره السينمائي في عام 2003، من خلال فيلم العنف والسخرية مع المخرجة أسماء البكري، ولكن نال شهرة كبيرة بعد ظهور ومشاركته بمسلسل بـ100 بدور "سبعبع"، ذلك الدور الكوميدي الذي قدمه بالمشاركة مع المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة نيللي كريم وآسر ياسين في السباق الرمضاني للعام 2020

 

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رمضان مستشفيات ادعم شريف دسوقي زينب غريب بتر القدم

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