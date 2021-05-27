الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها الشيكولاته.. 5 أطعمة تمد جسمك بمعدن المغنيسيوم

فوائد المغنسيوم
فوائد المغنسيوم

يغفل الكثير من الناس الدور الذي يلعبه المغنيسيوم في جسم الإنسان، فمن بين الأدوار التي يلعبها هذا المعدن في أجسامنا تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة القلب، والحفاظ على الجسم من الالتهاب ودعم وظيفة العضلات والأنسجة.

تكمن المشكلة في أن الكثيرين لا يهتمون بما يأكلون في معظم الأوقات، لذلك ينتهي بنا الأمر إلى نقص في هذا المعدن، فعلى الرغم من توفر مكملات غذائية، يوصي خبراء الصحة بالحصول على المغنيسيوم مباشرة من المصادر الطبيعية.

فيما يلي 5 أطعمة غنية بالمغنيسيوم يمكنك إضافتها إلى قائمة الأطعمة التي تتناولها من أجل صحة أفضل وفقًا لما ذكره موقع healthybuilderz الطبى.

الخضروات ذات الأوراق الداكنة

تعتبر هذه الخضار الورقية من أفضل مصادر المغنيسيوم، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى، فمن بين الخضار الورقية الداكنة التي يجب أن تفكر فيها هي اللفت والكرنب والسبانخ.


"أفوكادو"

مصدر آخر للمغنيسيوم يمكنك الاستفادة منه هو الأفوكادو، حيث تحتوي ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم بالفعل على 58 مجم من المغنيسيوم.
 

"المكسرات والبذور"

تحتوى على الكثير من المكسرات على كمية كبيرة من الماغنسيوم، والتى منها اللوز، الكاجو وجوز الهند، حيث تعتبر من أكثر المكسرات الغنية بالمعادن والفيتامينات.


"السمك"

يعد الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك أمرًا مهمًا حتى تتمكن من العمل بأفضل ما لديك وعندما يتعلق الأمر باختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم ، تكون الأسماك على رأس القائمة.

تحتوي التونة والماكريل والسردين على الكثير من المغنيسيوم بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية وكذلك فيتامين د، حيث يوصي خبراء الصحة بتناول السمك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة مفيدة حقًا لك بسبب محتواها من المغنيسيوم، ومع ذلك عليك اختيار الشيكولاته الداكنة بدلاً من شوكولاتة الحليب حيث أن الأولى تحتوي على كمية أكبر من الماغنسيوم مقارنة بالأنواع الأخرى من الشيكولاته.

ويمكن أن يوفر لك تناول مربع من الشيكولاته الداكنة 95 مجم من المغنيسيوم، لكن عليك أن تضع في اعتبارك أنه لا يمكنك الإفراط في تناول الشيكولاته.

مكملات غذائية جوز الهند شوكولاته الخضروات المكسرات حصول جهاز المناعة الكاجو المغنيسيوم الماغنسيوم

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