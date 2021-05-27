«ابتزوا معلمة بفيديوهات عارية».. إحالة شقيقين وصديقهما للجنايات بالدقهلية
أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، بإحالة شقيقين وصديق لهم إلى محكمة الجنايات بعد أن أنشأوا حساب وهمي باسم امرأة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوهموا مدرسة بدرجة «معلم أول» من خلال التواصل معها عبر تطبيق «الماسنجر» أنها تتحدث مع امرأة، وأنها تعمل في العلاج الروحاني وأقنعوها من خلال «الشات» في تصوير مقاطع مرئية لها وهو عارية وبدأوا بعدها في الكشف عن شخصيتهم وابتزازها ماديا.
وأحالت نيابة جنوب المنصورة الكلية المتهمين للمحاكمة بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات مع كل من «محمد ص. أ.» 28 سنة، عامل نظافة مقيم بقرية شيوة الشرقية مركز أجا، وشقيقه «عمروص. أ.» هارب، وصديقهما «محمد ج. ح.» هارب، لأنه في تاريخ سابق على 13/2/2021 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية هتكوا عرض المجني عليها «سوزي ا. ع.» من سمنود بمحافظة الغربية، بالقوة بأن قاموا بإیهامهم بقدرتهم على العلاج الروحاني وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التحصل على صور ومقاطع مرئية عارية لها خادشة للشرف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة لهم أيضا اتهام بأنهم هددوا المجني عليها كتابة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإفشاء صورة ومقاطع مرئية لها خادشة للشرف وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية وارسال صورة عارية اأخرى لها بغير وجه حق، وذلك اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقلوا بواسطة الأجهزة الالكترونية صورة ومقاطع مرئية عارية لها في مكان خاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بغير رضاها، واستعملوا الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها بالطريقة المبينة من الاتهام السابق بغير رضاء المجني وهددوها بإفشاء تلك الأمورالمتحصل عليها لحملها بغير حق على إمدادهم بمبالغ مالية وارسال صورة عارية آخرى لها.
كما أنهم حصلوا بالتهديد على المبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها نظير عدم نشر الصور والمقاطع خاصتها محل الاتهامات السابقة، بالإضافة إلي إزعاج ومضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين في التحقيقات.
يذكر أنه من خلال التحقيقات تبين أن الشقيقين بعد أن تحصلوا على المقاطع العارية من المدرسة بدأوا في ابتزازها من خلال مطالبتها بدفع مبلغ مالي 5 آلاف جنيه حصلوا عليه من خلال المتهم الثالث.