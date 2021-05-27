«ابتزوا معلمة بفيديوهات عارية».. إحالة شقيقين وصديقهما للجنايات بالدقهلية

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، بإحالة شقيقين وصديق لهم إلى محكمة الجنايات بعد أن أنشأوا حساب وهمي باسم امرأة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوهموا مدرسة بدرجة «معلم أول» من خلال التواصل معها عبر تطبيق «الماسنجر» أنها تتحدث مع امرأة، وأنها تعمل في العلاج الروحاني وأقنعوها من خلال «الشات» في تصوير مقاطع مرئية لها وهو عارية وبدأوا بعدها في الكشف عن شخصيتهم وابتزازها ماديا.

وأحالت نيابة جنوب المنصورة الكلية المتهمين للمحاكمة بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات مع كل من «محمد ص. أ.» 28 سنة، عامل نظافة مقيم بقرية شيوة الشرقية مركز أجا، وشقيقه «عمروص. أ.» هارب، وصديقهما «محمد ج. ح.» هارب، لأنه في تاريخ سابق على 13/2/2021 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية هتكوا عرض المجني عليها «سوزي ا. ع.» من سمنود بمحافظة الغربية، بالقوة بأن قاموا بإیهامهم بقدرتهم على العلاج الروحاني وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التحصل على صور ومقاطع مرئية عارية لها خادشة للشرف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة لهم أيضا اتهام بأنهم هددوا المجني عليها كتابة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإفشاء صورة ومقاطع مرئية لها خادشة للشرف وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية وارسال صورة عارية اأخرى لها بغير وجه حق، وذلك اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقلوا بواسطة الأجهزة الالكترونية صورة ومقاطع مرئية عارية لها في مكان خاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بغير رضاها، واستعملوا الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها بالطريقة المبينة من الاتهام السابق بغير رضاء المجني وهددوها بإفشاء تلك الأمورالمتحصل عليها لحملها بغير حق على إمدادهم بمبالغ مالية وارسال صورة عارية آخرى لها.

كما أنهم حصلوا بالتهديد على المبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها نظير عدم نشر الصور والمقاطع خاصتها محل الاتهامات السابقة، بالإضافة إلي إزعاج ومضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين في التحقيقات.

يذكر أنه من خلال التحقيقات تبين أن الشقيقين بعد أن تحصلوا على المقاطع العارية من المدرسة بدأوا في ابتزازها من خلال مطالبتها بدفع مبلغ مالي 5 آلاف جنيه حصلوا عليه من خلال المتهم الثالث.