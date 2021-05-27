«النقل» تشدد على ارتداء الكمامة بالمترو والقطارات

أعلنت وزارة النقل اليوم، على التشديد على ارتداء الكمامة داخل المرافق التابعة لها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن الالتزام بمعاير السلامة والأمان.

وأوضحت وزارة النقل، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، تقوم بإخبار المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المرفق وذلك من خلال شرطة النقل والمواصلات الموجودة داخل كل محطة بالخط الأول والثاني والثالث للمترو، كما تقوم بمنع عبور ماكينات التذاكر إلا بعد التأكيد على المواطنين ارتداء الكمامة.

وأضافت وزارة النقل، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، تقوم بالتنبيه على الركاب ضرورة ارتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك من خلال الإذاعة عبر الإذاعة الداخلية للمترو في الخطوط الثلاثة.

وأشارت وزارة النقل إلي أن السكة الحديد ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ويتم إلزام المسافرين بارتداء الكمامة قبل استقلال القطارات.

نشرت وزارة اليوم على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور قيام هيئة السكك الحديدية بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم كافة القطارات بشكل دوري ومستمر.

وأوضحت وزارة النقل في منشور لها، إن السكة الحديد تقوم بتنفيذ كافة تعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بمعايير الأمان والسلامة والوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة حيث تقوم بتعقيم المحطات بالكامل وكذلك شبابيك التذاكر ومنافذ البيع الموجودة خارج المحطات، إلي جانب ذلك تعمل على تعقيم دورات المياه والأرصفة والمقاعد والسلالم.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن السكة الحديد تتابع تنفيذ التعليمات بشأن الالتزام بارتداء الكمامة قبل دخول المحطات وذلك حرصا من السكة الحديد على مراعاة الإجراءات الاحترازية وعدم نزع الكمامة خلال التواجد داخل المحطات وذلك لعدم التعرض لغرامة مالية فور.