اجعل حسابك للعامة.. طريق تحقيق أكبر استفادة من LinkedIn

يعتبر حساب لينكد إن (LinkedIn) من أساسيات سوق العمل، فالعديد من الأشخاص يحرصون على تسجيل حساب عبر هذا الموقع رغبة في البحث عن العمل وللتواصل مع مقدمين الأعمال والتعرف على متطلبات السوق في الوقت الحالي.

وهناك من ينضم لمجموعة لينكد إن، لكن لا يدرك كيفية الاستفادة من هذه المجموعة، وايجاد شبكة علاقات مهنية.

في السطور التالية نوضح لك كيف يمكن الاستفادة من هذه الشبكة سواء كان الهدف البحث عن وظيفة أو التطلع للتواصل مع بعض الأشخاص الجدد أو سعيًا لاكتساب سمعة جديدة كقائد في مجالك ووفقًا لموقع iamexpat.

نشر أسئلة خاصة بك

عليك نشر أسئلة خاصة بك من خلال هذه النقاشات أو مشاركة مقال خاص بك يتحدث حول الموضوع محل النقاش.

شارك في النقاشات

في شبكة اللينكد إن يوجد عدة موضوعات يتم فيها فتح النقاش وتجد الجميع يتحدث عليك ألا تكون مفترج بل أسعى أن تكون مشترك معهم وعرف نفسك لكي تكون معارف جديدة قد يكونوا مفيدين في مجال عملك.

التواصل مع أعضاء المجموعة

من الممكن اختيار أشخاص ممن يكونوا في مهنة مرموقة ويمكن الاستفادة من خلالهم في الحصول على وظيفة اوالتحدث معه عبر الخاص، وقم بتعريفه بنفسك في الأول ومن ثم ارسل له السيرة الذاتية الخاصة بك.

البحث عن وظيفة أحلامك

عليك رفع السيرة الذاتية الخاص بك عبر الموقع والبحث في المكان المخصص حول المهنة التى تريدها من ثم تقديمها لكل من يطلب مجالك .

إنشاء مجموعة خاصة بك

هذه المرحلة متقدمة جريئة للترويج لمهاراتك في مجال عملك، يمكن أن تعزز كونك قائد من مقابلتك لمسؤلين مهمين عن أعمال أو مديرين، فأنت تسوق لمهاراتك كقائد في مجال عملك مما يعزز موقفك.

البحث عبر يوتيوب

هناك العديد من المهارات التى يحتاجها الشخص للتطوير من طريقة البحث عن العمل من بينها برنامج لينكد إن، فإنه الأشهر ولا بدّ من السير في عدة طرق للوصول إلى النتيجة المنشودة.

انتبه لصفحتك أن تكون عامة

تأكد من ضبط صفحتك للعامة في إعدادات حساب لينكد إن أن الملف الشخص مرئي للجميع حتى يتسنى للجميع رؤيته، وأي تغيير يطرأ على الصفحة الخاصة بك سيكون مرئي بالنسبة للعامة خاصة الذين يتشاركوا معك في مجال العمل.