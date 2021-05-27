نائب محافظ قنا يجري جولة تفقدية بمدينة غرب قنا الجديدة (صور)

أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة غرب قنا الجديدة، رافقه المهندس رضوان محمد عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، استهدفت الجولة متابعة مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب، وخطوط الصرف الصحي، والكهرباء، فضلًا عن عمليات إنشاء الوحدات السكنية، والخدمية بالمدينة.

وأكد نائب محافظ قنا أن المدينة تتمتع بموقع متميز، وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5 كم2، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة، كما تمثل مدينة غرب قنا مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية وتشمل عمارات إسكان اجتماعي، وسكن مصر، وفيلات سكنية، مراكز تجارية، ومباني خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لأبناء محافظة قنا.

ومن جانبه أوضح المهندس رضوان محمد عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أن المدينة تقع على مساحة 8971 فدانًا على الطريق الصحراوي الغربي قنا - نجع حمادي بمسافة 8 كم2، بواقع 136 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 254 وحدة، تم الاستلام الابتدائي لعدد 30 عمارة، ومتوقع الانتهاء من 106 عمارات بنهاية عام 2021م، كما تشتمل على 30 عمارة سكن مصر جارٍ تنفيذها بإجمالي عدد 720 وحدة.

وأكد نائب المحافظ أنه تم تمهيد الطرق المؤدية للمدينة والتقاطعات داخلها، لافتًا إلي توافر مراكز خدمات بمنطقة الإسكان الاجتماعية تشتمل على سوق تجارية بمساحة 970م2 بتكلفة حوالي 1. 8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمساحة 1374م2 بتكلفة حوالي 2. 6 مليون جنيه، وملعب ثلاثي بمساحة 3134م2 بتكلفة حوالي 3 ملايين جنيه، ومبنى مدرسة تعليم أساسي بواقع 43 فصلًا بمساحة 7805م2 بتكلفة حوالي 27 مليون جنيه، ووحدة صحية بمساحة 942م2 بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه، ووحدة إطفاء بحوالي 5 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ قسم شرطة بمساحة 3600م2 بتكلفة 7. 5 مليون جنيه.