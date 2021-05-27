أوقاف الإسكندرية تعقد اجتماعًا لمتابعة سير عمليات بيع الصكوك

التقى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، الأئمة التابعين لإدارات (وسط - شرق - محرم بك) بحضور الشيخ هاشم الفقى، مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، وقيادات الإدارات الثلاث.

كما التقى بالأمس الشيخ هاشم الفقى، والشيخ وسام كاسب الأئمة التابعين لإدارتي العامرية أول وثان، بحضور قيادات الإدارتين، وذلك لمتابعة سير عمليات بيع الصكوك واستنهاض الهمم لبذل مزيد من الوسع.

وأكد «خشبة» على أهمية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صحيح الدين الوسطي بالحكمة والموعظة الحسنة كونها منبرًا من أخطر منابر الدعوة الآن، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على المساجد وعمار بيوت الله عزوجل.

فيما وجه وكيل وزارة الأوقاف الشكر للأئمة وجميع العاملين بالمديرية على الجهد المبذول، كما وجه الشكر أيضًا للشعب السكندرى على ما يبذلونه من جهد للحافظ على بيوت الله تعالى وعلى التزامهم بالإجراءات والضوابط الوقائية.

وكان أشار الشيخ محمد خشبة في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أنه سوف يبدأ العمل بمشروع صكوك الأضاحي عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، وأن قيمة صك الأضحية 2000 جنيه، تتواجد بجميع المساجد، والبنوك، وبداخل مديرية الأوقاف، مع توفير خدمة «الدليفيري» لتحصيل الصكوك من كبار السن، والمرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى أماكن تواجد صكوك الأضاحي.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف، لأهالي الإسكندرية الشكر وثقتهم في مشروع صكوك الأضاحي، حيث تم حصول الإسكندرية على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة في مشروع صكوك الأضاحي والذي تخطى 11 مليون جنيه.

وأكد على أن هناك ثقة كبيرة من أهالي الإسكندرية والشعب المصري في وزارة الاوقاف، حيث يتم توزيع اللحوم بجميع مناطق الإسكندرية شرقًا وغربًا ونيل إلى جميع المحتاجين بالمناطق النائية، بالإضافة إلى التوزيع بالمؤسسات الخيرية والجمعيات من جمعية المكفوفين، والمجلس القومي للمرأة، والملاجئ والمستشفيات، والتضامن الاجتماعي، والحالات الخاصة بالجمعيات والأرامل والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.

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