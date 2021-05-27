نائب محافظ قنا يفتتح فرعا جديدا لبنك مصر بمدينة قنا الجديدة

افتتح حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فرع بنك مصر بمدينة قنا الجديدة، بحضور المحاسب جمال عبدالقادر نائب رئيس فروع بنك مصر لقطاع الصعيد والقناة والبحر الأحمر وسيناء، والمحاسب أحمد العادلي مدير عام فروع بنك مصر بجنوب الصعيد، والمحاسب محمد جمال فرج الله مدير فرع بنك مصر بقنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدينين المسلم والمسيحي.

وقال نائب محافظ قنا، إن البنك يهدف إلى خدمة مدينة قنا الجديدة وتيسيرا على قاطنيها من صعوبة الانتقال في إطار توفير الخدمات البنكية لسكان المدن الجديدة وبما يتفق مع نهج الدولة في إتاحة كافة الخدمات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف "عمر" أن بنك مصر يُعد أحد البنوك الوطنية البارزة في مجال التعاملات المالية لما له من دور رائد في مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقديم قروض ميسرة لهم.

فيما أوضح نائب رئيس فروع بنك مصر لقطاع الصعيد أن الفرع الجديد بنك بمدينة قنا الجديدة يقع على مساحة 1200 م2 بتكلفة إنشائية تخطت 40 مليون جنيه، ويعد الفرع الثالث لبنك مصر على مستوى مدينة قنا، والفرع الأول بمدينة قنا الجديدة، مشيرا إلي أنه يوجد 12 فرعا لبنك مصر علي مستوي مراكز ومدن محافظة قنا تقدم حزمة من الخدمات البنكية منها خدمة الدفع الإلكتروني للمرتبات والخدمات الخاصة بالتمويل العقاري.

وكان قد عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا أمس الأربعاء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة بالمحافظة، والمقدم أحمد علي ممثل الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، والمقدم محمود عبدالمجيد نائب المستشار العسكري، والعقيد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، وعدد من رجال القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات المعنية بتنفيذ المبادرة.