الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «الصحة» تطلق 7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 7 قوافل طبية بالمجان، غداً الجمعة، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية، بوادى مكتب ووادى الندية مركز أبورديس بجنوب سيناء، 30 بصار مركز بلقاس بالدقهلية، اسطنها مركز الباجور بالمنوفية، الحمراوين مركز القصير بالبحر الأحمر، ومحلة روح مركز طنطا ثان بالغربية، حجازى حسانين مركز الزرق بدمياط، ومنشأة كساب مركز البدرشين بالجيزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألفًا و138 مواطنًا، من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضى.

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 24 ألفًا و13 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفًا و44 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. 

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

الصحة حياة كريمه الخدمات الطبية الخدمات الصحية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

الباز: نطالب وزارة الصحة بالشفافية والدقة في ملف «الفطر الأسود»

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

أول تعليق من وزير التعليم على أزمة «امتحان الجيولوجيا»

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق "هنادى" والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تثبت مدى وجود صلة بين لقاح «فايزر» والتهاب عضلة القلب الأسبوع المقبل

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال