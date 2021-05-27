الموافقة على 33 طلب تقنين جديد لأراضى أملاك الدولة فى بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (76) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار العسكرى للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 33 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2596 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1305 عقود، موزعة (924 عقود مبان + 381 عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة، وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق متصل، واصل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعاته الخاصة بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، وذلك في حضور الاجتماع كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والأستاذة عزة على خالد مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ومدير الشؤون المالية ومديري التخطيط بالوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذي النهائي لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه نهو بعض المشروعات والوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها المدرجة بالخطة،بجانب مناقشة التوجيه الأمثل لوفورات الخطة الاستثمارية في دعم بعض القطاعات الحيوية،وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتماد المالي الذي وفرته الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، والذي ينعكس بالإيجاب على مستوى وجودة حياة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ، حتى يتم الانتهاء منها في توقيتاتها المحددة ، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال،لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين،مؤكدا على استمرار الاجتماعات الأسبوعية لضمان المضي قدما في الأعمال،مشددا على أنه لن يسمح بأي تراخ ، خاصة وأن خطة العام الحالي أوشكت على الانتهاء،ليتم الاستعداد للخطة القادمة والاستفادة من الجهود النوعية التي تم تنفيذها وتلافي السلبيات بالخطة الحالية والتي تم بتضافر الجهود.

وأكد المحافظ على ضرورة موافاة الإدارة العامة للتخطيط بديوان عام المحافظة أولا بأول بموقف الأعمال الجاري تنفيذها ،مع التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، مع ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.