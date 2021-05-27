الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نزل الآن تردد قناة طيور الجنة 2021 أحدث الترددات للقناة

طيور الجنة
طيور الجنة

تنشر الدستور تردد قناة طيور الجنة 2021، حيث يبحث الكثير عنها وخاصة بعد تغيير الترددات منذ يناير الماضي من العام الجاري، حيث تشهد القناة نسبة إقبال عالية على برامجها، لأنها تناسب الأطفال على كافة المستويات، وتبث برامج تساعد على تنشئة الطفل وتنمية مهاراته.

7 معلومات عن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2021

وتستطيع الأمهات العثور على قناة طيور الجنة من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات: التردد: 11393، معدل الترميز: 27500،  الاستقطاب: عمودي ، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معلومات عن قناة طيور الجنة 2021

تعد قناة طيور الجنة، من القنوات الفضائية المتخصصة في برامج الأطفال، تم تأسيسها في عام 2008، على القمر الصناعي نايل سات، ثم بعد فترة تبث من على القمر الصناعي عرب سات.

وتخصصت القناة في تقديم جميع الأغاني الدينية للأطفال، حيث كانت تحث الأطفال على الصلاة من خلال أغاني للصلاة، وآداب الطعام، ومساعدة المحتاجين، وغيرها من جميع القيم في العبادات والمعاملات من خلال الأغاني حتى تسهل على الأطفال استيعاب كافة الآداب والسلوكيات بشكل مفهوم ومبسط حتى يتم تنشئة الطفل على معالم الدين الصحيحة.

نجوم قناة طيور الجنة 2021

بدأت القناة منذ تم إطلاقها بأغاني للمعتم والوليد المقداد، ثم تطور الفريق وضم عدد من الأطفال العاملين بالقناة منهم: جنى المقداد، وإياد، والوليد، وجاد المقداد ليليان السيلاوي، وجوان السيلاوي، وغيرهم من الأطفال الذين قاموا بنهضة كبيرة في القناة، إلى أن رحل مؤسسها وقادئها خالد المقداد خلال الأيام الماضية.

أبرز البرامج على قناة طيور الجنة 2021

قدمت القناة منذ تأسيسها العديد من البرامج التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وتعليمهم الأمور الدينية بشكل سهل وبسيط، ومن أبرز تلك البرامج: طيور الجنة في عيونهم، كواليس، ماما قالت، ورتل القرآن ترتيلا، حكايا جنى، حروف الهجاء،نشرة أخبار الدار، مناجاة، الرسام الصغير، أنا أحبكم، رياضة x رياضة ، وغيرها من البرامج الهادفة والمحببة للأطفال.

وبعد معرفة تردد قناة طيور الجنة 2021، يشار إلى أن فريق القناة من الأطفال الفنانين قام بإحياء العديد من الحفلات الدينية والأناشيد والابتهالات في عدد من الدول العربية منها: السعودية واليمن وتونس والكويت والأردن، وغيرها حتى ذاع صيته وشهرته.

تردد قناة طيور الجنة 2021 برامج قناة طيور الجنة القمر الصناعي سهيل سات القمر الصناعي عرب سات تردد قناة طيور الجنة الجديد

الأكثر قراءة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

أبرزها تليف رئوي.. حكايات لمتعافين من كورونا تعايشوا مع أعراضه المستمرة

الحبس سنة للفنان أحمد فلوكس بتهمة السب والقذف

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

«استغرقت 31 ساعة».. فتاة ترسم سمير غانم بدون قلم أو ورقة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تثبت مدى وجود صلة بين لقاح «فايزر» والتهاب عضلة القلب الأسبوع المقبل

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال