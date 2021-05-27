نزل الآن تردد قناة طيور الجنة 2021 أحدث الترددات للقناة

تنشر الدستور تردد قناة طيور الجنة 2021، حيث يبحث الكثير عنها وخاصة بعد تغيير الترددات منذ يناير الماضي من العام الجاري، حيث تشهد القناة نسبة إقبال عالية على برامجها، لأنها تناسب الأطفال على كافة المستويات، وتبث برامج تساعد على تنشئة الطفل وتنمية مهاراته.

تردد قناة طيور الجنة 2021

وتستطيع الأمهات العثور على قناة طيور الجنة من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات: التردد: 11393، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي ، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معلومات عن قناة طيور الجنة 2021

تعد قناة طيور الجنة، من القنوات الفضائية المتخصصة في برامج الأطفال، تم تأسيسها في عام 2008، على القمر الصناعي نايل سات، ثم بعد فترة تبث من على القمر الصناعي عرب سات.

وتخصصت القناة في تقديم جميع الأغاني الدينية للأطفال، حيث كانت تحث الأطفال على الصلاة من خلال أغاني للصلاة، وآداب الطعام، ومساعدة المحتاجين، وغيرها من جميع القيم في العبادات والمعاملات من خلال الأغاني حتى تسهل على الأطفال استيعاب كافة الآداب والسلوكيات بشكل مفهوم ومبسط حتى يتم تنشئة الطفل على معالم الدين الصحيحة.

نجوم قناة طيور الجنة 2021

بدأت القناة منذ تم إطلاقها بأغاني للمعتم والوليد المقداد، ثم تطور الفريق وضم عدد من الأطفال العاملين بالقناة منهم: جنى المقداد، وإياد، والوليد، وجاد المقداد ليليان السيلاوي، وجوان السيلاوي، وغيرهم من الأطفال الذين قاموا بنهضة كبيرة في القناة، إلى أن رحل مؤسسها وقادئها خالد المقداد خلال الأيام الماضية.

أبرز البرامج على قناة طيور الجنة 2021

قدمت القناة منذ تأسيسها العديد من البرامج التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وتعليمهم الأمور الدينية بشكل سهل وبسيط، ومن أبرز تلك البرامج: طيور الجنة في عيونهم، كواليس، ماما قالت، ورتل القرآن ترتيلا، حكايا جنى، حروف الهجاء،نشرة أخبار الدار، مناجاة، الرسام الصغير، أنا أحبكم، رياضة x رياضة ، وغيرها من البرامج الهادفة والمحببة للأطفال.

وبعد معرفة تردد قناة طيور الجنة 2021، يشار إلى أن فريق القناة من الأطفال الفنانين قام بإحياء العديد من الحفلات الدينية والأناشيد والابتهالات في عدد من الدول العربية منها: السعودية واليمن وتونس والكويت والأردن، وغيرها حتى ذاع صيته وشهرته.