رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولي المشروعات مع شركاء التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية والشراكات الدولية الجارية مع شركاء التنمية، لتعزيز الجهود التنموية الوطنية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تعمل على دعم رؤية مصر التنموية 2030، والجهود الوطنية المبذولة في مختلف قطاعات الدولة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري من خلال الشراكات الدولية وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ وجهود التعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى المشروعات المنفذة في إطار سعي الدولة لتطوير البنية التحتية.

وناقش الاجتماع مع وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تسعى الدولة لتنفيذها لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ضمن برنامج عمل الحكومة، وكيفية الترويج لهذه الجهود من خلال منصات التعاون التنسيقي التي تنظمها الوزارة بشكل دوري لتحقيق تعاون إنمائي فعال من خلال التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 25 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 377 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن القطاع الخاص.



رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، ضمن التكليف الرئاسي برفع جاهزية المدينة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين إليها، والحفاظ على مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

