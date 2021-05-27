الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولي المشروعات مع شركاء التنمية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية والشراكات الدولية الجارية مع شركاء التنمية، لتعزيز الجهود التنموية الوطنية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تعمل على دعم رؤية مصر التنموية 2030، والجهود الوطنية المبذولة في مختلف قطاعات الدولة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري من خلال الشراكات الدولية وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ وجهود التعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى المشروعات المنفذة في إطار سعي الدولة لتطوير البنية التحتية.

وناقش الاجتماع مع وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تسعى الدولة لتنفيذها لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ضمن برنامج عمل الحكومة، وكيفية الترويج لهذه الجهود من خلال منصات التعاون التنسيقي التي تنظمها الوزارة بشكل دوري لتحقيق تعاون إنمائي فعال من خلال التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 25 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 377 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن القطاع الخاص.


رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ

 

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، ضمن التكليف الرئاسي برفع جاهزية المدينة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين إليها، والحفاظ على مكانتها على خريطة السياحة العالمية.
      

رئيس الوزراء وزيرة التعاون الدولي اجتماع وزارة التعاون الدولي رئاسة الوزراء

الأكثر قراءة

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

الباز: نطالب وزارة الصحة بالشفافية والدقة في ملف «الفطر الأسود»

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

أول تعليق من وزير التعليم على أزمة «امتحان الجيولوجيا»

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق "هنادى" والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تثبت مدى وجود صلة بين لقاح «فايزر» والتهاب عضلة القلب الأسبوع المقبل

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال