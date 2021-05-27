«سانوفى» الفرنسية تعلن بدء تجارب واسعة النطاق للقاح ضد كورونا

أعلنت مجموعة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، اليوم الخميس، عن بدء تجارب واسعة النطاق لمشروعها الرئيسي للقاح ضد فيروس "كورونا" المُستجد (كوفيد-19) والذي طورته شركة "جي إس كيه" البريطانية.



وأكدت الشركة الفرنسية في بيان - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية - أنها تتوقع إطلاق هذا المنتج في نهاية عام 2021 بعد مرور أشهر من التأخير.



وذكرت أن "جي إس كيه" البريطانية بدأت دراسة المرحلة الثالثة الدولية لتقييم فعالية لقاحهما المرشح ضد "كوفيد -19" بعد مرور عشرة أيام من إعلان النتائج المُشجعة في الاختبارات الأولى.



وأضاف البيان أن هذا اللقاح المرشح قد أظهر بالمرحلة الثانية والذي تم إجراؤه على بضع مئات من الأشخاص، أنه يتسبب في انتاج أجسام مضادة ضد فيروس "كورونا" في معظم الأشخاص الذين تم حقنهم به.



وأوضحت أنه سيتم تلقيح نحو 35 ألف شخص في عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة بهذا اللقاح وإذا كانت النتائج مواتية، فإن "سانوفي" التي تستعد بالفعل لإنتاج هذا اللقاح، ستعتمد على موافقة السلطات الصحية الرئيسية في الربع الأخير من العام الجاري.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.